МТС установил в метро первые терминалы с распознаванием личности для выдачи SIM-карт

МТС установил на пяти станциях Московского метрополитена устройства для выдачи SIM-карт с автоматическим распознаванием личности.

Терминалы работают на станциях «Парк культуры» и «Белорусская» Кольцевой линии, «Александровский сад» Филевской линии, «Киевская» Арбатско-Покровской и «Китай-город» Калужско-Рижской линии.

Устройство автоматически определит подлинность документа, сопоставит фотографию в паспорте и фотографию, сделанную на месте, распознает и заполнит абонентские данные и выдаст SIM-карту. SIM-карта готова к работе сразу после выдачи. Благодаря интуитивно понятной механике пользоваться терминалами смогут пассажиры любого возраста.

До конца года МТС планирует установить в Москве и Московской области 20 устройств по продаже SIM-карт с автоматическим распознаванием личности. Терминалы будут установлены на вокзалах, в аэропортах и торгово-развлекательных центрах.