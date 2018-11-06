«Лаборатория Касперского» зафиксировала рост фишинговых атак на 28%

Решения «Лаборатории Касперского» в III квартале 2018 г. заблокировали более 137 млн попыток пользователей перейти на фишинговые страницы – это на 28% больше, чем в предыдущем периоде. При этом свыше трети фишинговых атак (35%) пришлось на организации финансовой категории: банки, платежные системы, интернет-магазины. Все эти многочисленные поддельные страницы были созданы с одной целью – получить конфиденциальные данные пользователей, которые открыли бы злоумышленникам, помимо всего прочего, доступ к частным кошелькам и банковским счетам жертв.

Впрочем, заработать на пользователях киберпреступники пытались и по-другому. В конце лета «Лаборатория Касперского» зафиксировала в спам-трафике всплеск мошеннических рассылок, в которых от получателей требовали выкуп за неразглашение собранного на них «компромата». Эти письма даже содержали персональные данные пользователей – таким образом злоумышленники пытались убедить жертв, что они действительно обладают важной информацией. Выкуп требовался в биткойнах, а его сумма варьировалась от нескольких сотен до тысяч долларов, при этом в разных рассылках мошенники указывали разные биткойн-кошельки для перевода денег. Как выяснили аналитики «Лаборатории Касперского», только на один такой кошелек за один месяц было сделано 17 транзакций на общую сумму около $18 тыс.

В России мошенники, разумеется, попытались использовать в своих интересах одну из самых горячих тем последних месяцев – пенсионную реформу. К примеру, «Лаборатория Касперского» обнаружила несколько рассылок с предложениями проверить сумму пенсионных накоплений в негосударственных фондах и вывести деньги «с пенсии». Чтобы убедить получателей в легитимности писем, злоумышленники ссылались на несуществующие законы и структуры (например, на некий «Национальный отдел возврата пенсионных накоплений»). За вывод несуществующих накоплений и «доступ» к базе данных с пенсионными начислениями получателям писем предлагалось заплатить небольшую «пошлину», которая, естественно, шла в карман мошенников.

«Объемы фишинга продолжают расти на протяжении всего года, причем довольно быстрыми темпами. То количество атак, которое мы зафиксировали лишь в третьем квартале этого года, составило половину (и даже больше) той величины, которая была обнаружена нами в 2017 г. Этому способствует множество факторов. Мошенники постоянно изобретают новые схемы и уловки, заимствуют идеи у иностранных «коллег», задействуют новые каналы распространения спама и фишинговых ссылок, эксплуатируют популярные темы и события в качестве приманки. В общем, недостатка в поводах и инструментах у злоумышленников явно нет», – сказала Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой фишинга, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям придерживаться довольно простых правил: всегда проверяйте подлинность адреса отправителя письма и содержащейся в нем ссылки – если не уверены в их благонадежности, не открывайте. Если вы все же оказались на сайте, вызывающем у вас сомнения, не оставляйте там никаких персональных данных. Если же думаете, что случайным образом вы могли передать свой пароль злоумышленникам, срочно смените его; используйте защищенное соединение, особенно когда заходите на важные сайты (например, в систему интернет-банкинга). По возможности избегайте небезопасных публичных Wi-Fi сетей. Все это снизит риск незаметного попадания на фишинговую страницу. Для максимальной уверенности используйте специальные решения для защиты сетевых соединений – например, Kaspersky Secure Connection; используйте подходящее защитное решение с антифишинговыми технологиями – например, Kaspersky Security Cloud. Программа предупредит вас, если вы попытаетесь перейти на мошенническую страницу, и заблокирует ее.