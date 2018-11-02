Сбербанк и южнокорейская Hyosung TNS создадут банкомат нового поколения специально для России

Сбербанк и южнокорейская корпорация Hyosung TNS создали на базе лаборатории Сбербанка первый в России Research and Development Center (Центр исследований и разработок). Цель — интеграция исследовательской деятельности и разработки решений для оптимальной работы банкоматов.

Помимо специалистов Сбербанка, в работе центра будут участвовать южнокорейские инженеры. Сотрудники центра займутся тестированием новых сервисов и функций, имитацией сбоев и поиском решений по их устранению, проверкой алгоритмов и взаимодействия систем (устройств и программного обеспечения).

Основные задачи R&D-центра: объединение мировых практик и российской специфики; изучение клиентских обращений и анализ причин их возникновения; разработка технологически новых устройств.

Базовой моделью для доработки выбран банкомат-ресайклер. Такие устройства, более удобны, так как позволяют клиентам работать с большими пачками денежных средств, упрощают процесс обслуживания и экономят время.

Данил Шишнев, исполнительный директор блока «Сеть продаж» Сбербанка, сказал: «Парк банкоматов Сбербанка самый большой в нашей стране. При этом мы видим устойчивый тренд роста взноса наличных, и он однозначно говорит о том, что клиенты активно переходят на онлайн обслуживание. Наша сеть должна обеспечить максимально комфортный сервис для наших клиентов. Именно поэтому мы приняли решение об адаптации новых устройств рециркуляторов под условия российского спроса».

Банк планирует доработать устройства самообслуживания так, чтобы они отвечали требованиям клиентов на годы вперед. Корейская корпорация Hyosung TNS выбрана партнером для решения этой задачи, поскольку имеет подобный исследовательски-инновационный опыт в разных странах мира (США, Индонезия) и располагают крупнейшей в Корее лабораторией инноваций.