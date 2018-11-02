Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами

Parallels выпустила последнюю версию Parallels Remote Application Server 16.5.1 –э кономичного решения для доставки приложений и организации VDI.

Теперь руководители ИТ-отделов могут существенно сэкономить свое время, предоставив администраторам инструменты для безопасного и надежного управления сеансами, отключения пользователей, прекращения сеансов и отправки сообщений.

Бывшие пользователи Citrix XenApp сообщали Parallels о том, что им нравятся безопасность, экономичность, масштабируемость и удобство Parallels RAS, а также гибкость этого решения, позволяющая размещать его в облаке, локально и/или использовать гибридную модель. В Parallels RAS также предусмотрена возможность быстрой миграции для пользователей Citrix.

Новые возможности Parallels RAS 16.5.1: автоматическое предоставление и масштабирование хостов RDSH: новые шаблоны RDSH позволяют ИТ-администраторам развертывать Parallels RAS с автоматическим масштабированием в зависимости от уровня нагрузки; мастер миграции с Citrix XenApp 6.x: новый инструмент сделал переход пользователей Citrix XenApp на Parallels RAS быстрым, простым и удобным; улучшение пользовательского интерфейса консоли Parallels RAS: позволяет просматривать показатели производительности в реальном времени с помощью информационной панели в представлении сайта; улучшение клиентских политик: позволяет осуществить более гибкую настройку клиентских устройств через RAS-политики (20 категорий вместо 4); установка лимита для SPLA-лицензии: теперь можно ограничивать максимально допустимое число одновременно работающих пользователей; отображение требований к сложности пароля: добавлена возможность отображать требования к сложности пароля при его изменении в Parallels Client (Windows); публикация приложений Microsoft App-V: в Parallels RAS реализованы контейнеры приложения Microsoft App-V и прекращена поддержка частных репозиториев Turbo.net; многофакторная (MFA) и двухфакторная (2FA) проверка подлинности Azure: усовершенствованный процесс настройки конфигурации для поставщиков Azure MFA, Duo и FortiAuthenticator MFA; усовершенствования VDI: новый подход к организации VDI позволяет управлять несколькими хостами VDI с помощью одного агента VDI.

Поставщики управляемых услуг (MSP) и независимые поставщики ПО (ISV), которые специализируются на доставке приложений и сервисах VDI, могут получить дополнительные преимущества, приняв участие в партнерской программе Parallels.

«Сеть Godiva имеет магазины более чем в 80 странах, — сказал Томас Каувенберг, менеджер по инфраструктуре и доставке услуг компании Godiva IT. — Раньше мы обновляли приложения вручную на каждом компьютере, и это отнимало много времени и усилий. Теперь, когда у нас есть Parallels RAS, мы просто устанавливаем обновление один раз и публикуем его для всех пользователей. Это экономичное решение, которое существенно упрощает для нас задачу управления ИТ и дает нашим сотрудникам возможность использовать нужные приложения и файлы с любого устройства».

«Мы очень довольны Parallels Remote Application Server. Это выгодное решение с гибкими возможностями. Если сравнивать его с решением Citrix, мы смогли сэкономить более 85% средств для одного из наших клиентов. Качество поддержки также на высоте», – отметили Питер Спитхоф и Виктор Эсселман, владельцы компании Network Direct Services BV.

Parallels предлагает для тестов 30-дневную полнофункциональную версию RAS 16.5.1 на 50 подключений. Parallels Remote Application Server предлагается по подписке и лицензируется по количеству одновременных подключений. Цена одного подключения для новых пользователей – 6122,5 руб. в год, при миграции с аналогичных решений предлагается цена 3061,6 руб. в год.