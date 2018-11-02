«М.Видео-Эльдорадо»: умные часы и фитнес-трекеры становятся товаром массового спроса

Группа «М.Видео-Эльдорадо», (входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева) подвела итоги развития рынка носимой электроники за девять месяцев 2018 г.

Россияне приобрели 1,05 млн умных часов и фитнес-браслетов на сумму около 8,9 млрд руб., что превысило показатели прошлого года в 2,5 раза и 2,2 раза соответственно.

Носимые устройства на фоне тренда на ведение здорового образа жизни и развития технологий демонстрируют высокие темпы роста благодаря снижению средней цены, расширению ассортимента во всех ценовых сегментах, росту спроса на премиальные часы и узкоспециализированные модели для детей и пожилых людей.

Другим драйвером стали интернет-продажи: в денежном выражении каждые четвертые часы и каждый третий фитнес-трекер куплены онлайн. Носимые устройства становятся товаром массового потребления, по итогам января-сентября в натуральном выражении спрос на них превысил показатели таких категорий как мониторы (880 тыс. шт.), бритвы (650 тыс. шт.) и кофемашины (685 тыс. шт.).

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» в январе-сентябре 2018 года продажи умных часов достигли 7,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении спрос на данный класс устройств вырос почти в 2,5 раза и достиг 355 тыс. штук.

Категория умных часов продолжает увеличиваться за счёт преимуществ в функциональности и автономности. Помимо целевых показателей россиян привлекает возможность провести бесконтактный платеж при помощи смарт-девайса, оснащенного NFC-модулем. Пик продаж данной категории в текущем году пришёлся на три летних месяца.

Средняя стоимость часов сократилась почти на 13% и достигла 20 845 рублей. На устройства дороже 20 тыс. рублей приходится порядка 90% рынка часов. Как и годом ранее, лидирующие позиции занимает компания Apple за счёт продаж в премиальном сегменте. В число наиболее популярных брендов также вошли Samsung, Garmin, Amazfit, Krez и Huawei.

Одними из наиболее быстрорастущих сегментов стали смарт-часы для детей и людей в возрасте стоимостью преимущественно до 5 тыс. рублей с возможностью отслеживания местоположения, коммуникации и вызова экстренной помощи благодаря кнопке SOS. На этот вид часов приходится 9-10% продаж на рынке в деньгах. Среди производителей самыми востребованными остаются Elari, Jet и российский бренд «Кнопка жизни». Наибольшим спросом устройства пользовались в летние месяцы в преддверии нового учебного.

«У российских потребителей растёт уровень осведомленности о возможностях и преимуществах носимых устройств, которые становятся важным элементом образа носящего и незаменимым устройством для различных жизненных сценариев в связке со смартфоном. В большинстве случаев их используют для повышения продуктивности, отслеживания показателей здоровья или как средство для оповещения в случае угрозы для жизни и безопасности. С учётом роста числа моделей и их сегментированием, доступностью, а также увеличением функционала, рынок движется к зрелости, однако в краткосрочной перспективе должен сохранить схожие темпы роста. Продажи нашей Группы за девять месяцев этого года в деньгах увеличились почти в три раза, что выше темпов рынка, а доля достигла 20%», — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Спрос на фитнес-браслеты растет быстрее, чем на умные часы. По итогам января-сентября текущего года на российском рынке приобретено около 700 тыс. трекеров на общую сумму более 1,5 млрд, что больше в 3 раза и 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитие сегмента сопровождается появлением новых игроков на рынке, которые предлагают функциональные устройства для отслеживания базовых показателей по выгодной цене. Усиленная конкуренция способствует снижению средней стоимости, которая достигла на рынке 2 150 рублей. При этом браслеты получают все больше возможностей и становятся еще удобнее в пользовании.

Лидирующие позиции с рыночной долей в более чем 50% в денежном выражении по-прежнему принадлежат Xiaomi, однако в этом сегменте наращивает присутствие и Huawei/Honor.