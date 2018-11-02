«Мегафон» запускает в коммерческую эксплуатацию сервис для мобильной идентификации абонентов

«Мегафон» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сервиса для легкой, удобной и безопасной мобильной идентификации абонентов первым среди операторов. Проект реализуется на межоператорском уровне с участием всех ключевых российских операторов связи и Ассоциации GSM (GSMA). «Мегафон» предоставляет для коммерческой эксплуатации умную платформу с возможностями для удобной и безопасной аутентификации пользователей на интернет-ресурсах. В основе работы решения – международная технология мобильной идентификации Mobile Connect.

Решение будет актуально для корпоративных клиентов сферы электронной коммерции и ритейла. Удобная и быстрая процедура регистрации побудит пользователей сайта совершать большее количество покупок и операций. Это в перспективе приведет к увеличению конверсии продаж. Кроме того, внедрение решения позволит поддерживать актуальность данных клиентов компании и снизит риски мошенничества при проведении операций, в которых требуется подтверждение личности.

Для быстрого и удобного входа на сайт пользователю нужно сделать всего один клик, ввести номер телефона, на который придет push-уведомление от оператора для подтверждения входа или регистрации. Такой способ требует от пользователя минимум действий, экономит время и избавляет от необходимости запоминать связку «логин-пароль», как в случае со стандартной регистрацией. Кроме того, абоненту не нужно предупреждать о переходе к другому оператору или переоформлении сим-карты. Умная платформа будет знать об этом и в целях безопасности может сообщать эту информацию сайту.

Решение обеспечивает высокий уровень безопасности. Зайти на сайт сможет только владелец телефона, причем с любого устройства – будь то компьютер, планшет или мобильный телефон. Push-сообщение, которое используется для процедуры аутентификации абонента, отправляется по каналу, который шифруется персональным ключом для каждого абонента. В случае кражи телефона и информирования оператора о необходимости блокировки сим-карты, платформа тут же разрывает связку со всеми сайтами. Так, злоумышленник не сможет воспользоваться номером и телефоном в своих целях. Механика работы решения не подразумевает передачу персональных данных, с согласия абонента передается только номер телефона.

«По нашим оценкам, пользователи в возрасте 16-34 лет положительно оценивают внедрение такого способа аутентификации. В использовании технологии заинтересован и бизнес – финансово устойчивые компании, которые активно стремятся к цифровому лидерству, стараются первыми внедрять инновации в свои бизнес-процессы и предлагать технологичные решения своим клиентам. Мы уверены, что безопасный, быстрый и удобный доступ к онлайн ресурсам в перспективе позволит бизнесу, обществу и государству, активнее взаимодействовать в интернет пространстве», – сказал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона».

«Совместно с «Мегафоном» мы в тесном сотрудничестве с другими операторами и GSMA занимаемся внедрением технологии мобильной аутентификации. Благодаря накопленному опыту разработки цифровых проектов и команде профессионалов высокого уровня мы запускаем такой сервис первыми. Решение уже получило поддержку экспертов мирового уровня – мы продемонстрировали его в рамках Mobile World Congress, организатором которого выступает GSMA. Это подтверждает, что мы движемся в верном направлении в части предоставления максимально удобных и полезных решений для пользователей», – отметил Ян Кухальский, генеральный директор «Мегалабс».