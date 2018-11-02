Компания «Масштабные решения» стала новым партнером «Форсайта» в Белоруссии

Российский вендор «Форсайт» подписал партнерское соглашение с белорусским разработчиком программного обеспечения – компанией «Масштабные решения». В рамках партнерства компании планируют заняться продвижением программных продуктов на базе разработок «Форсайта» на территории Белоруссии.

Решения «Форсайта», нацеленные на повышение эффективности бизнеса и госуправления, помогут белорусским предприятиям и организациям наладить сбор данных, обеспечить сотрудников современным инструментом визуального анализа данных, моделирования и прогнозирования.

Компания «Масштабные решения» имеет богатый опыт разработки и внедрения программных продуктов для бизнеса, в том числе и аналитических систем. Партнерство с российским вендором позволит компании расширить проектную практику в максимально востребованной сегодня сфере бизнес-аналитики и увеличить число клиентов в корпоративном, банковском и государственном секторах.