«Элтекс» расширил серию MES23хх коммутаторами с возможностью питания от постоянного тока
«Элтекс» сообщил о доступности коммутаторов уровня L2+ MES2308Р, MES2324Р, MES2324 и MES2324F в исполнении с модулем питания DC – 48 В.
Коммутаторы MES2308P и MES2324P имеют в составе PoE/PoE+ порты (8 и 24 порта 10/100/1000BASE-T соответственно).
Коммутаторы MES2324 и MES2324F имеют 24 порта 10/100/1000BASE-T и 24 порта 1000BASE-X/100BASE-FX (4 из которых Combo) соответственно.
Модели MES2324P, MES2324 и MES2324F также имеют 4 порта 10GBASE-R.
Ключевые преимущества коммутаторов серии MES23хх: стабильная работа под нагрузкой; стабильная работа Multicast трафика; поддержка IGMP Snooping, IGMP Proxy, IGMP Querier, Proxy Report, MVR, PIM; русскоязычная техническая поддержка; возможность кастомизации функционала под требования заказчика.
Предприятие предлагает бесплатное тестирование оборудования.