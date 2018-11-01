«Яндекс» запустил сервис «Услуги» для всех желающих

«Яндекс» объявил о доступности сервиса «Яндекс.Услуги» для всех. Теперь любой желающий сможет найти с его помощью нужного специалиста, а любой специалист — предложить свои услуги. До сих пор сервис был доступен только для размещения предложений.

Каждый день почти миллион россиян ищут на «Яндексе» услуги. Новый сервис поможет им быстро найти подходящие предложения — они показываются прямо в результатах поиска, а также в тематическом каталоге. Там можно найти, например, юриста по земельным вопросам или мастера, который настроит компьютер. Связаться со специалистом легко по телефону или с помощью чата. После получения услуги можно ее оценить и оставить отзыв.

Регистрировать специалистов сервис начал в начале сентября 2018 г. С тех пор свои предложения разместили десятки тысяч исполнителей. При регистрации каждый специалист заполняет анкету, которую затем проверяют модераторы. В первую очередь «Яндекс» будет предлагать людям тех специалистов, которые хорошо себя зарекомендуют.

«Яндекс.Услуги» не берут комиссию ни за размещение услуг, ни за контакты заказчиков и исполнителей. Предлагать на сервисе свои услуги могут как частные лица, так и компании со всей России.