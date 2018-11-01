Цеснабанк выбрал технологии распознавания документов Smart Engines

Цеснабанк, один из крупнейших банков Казахстана, заключил договор с российской компанией Smart Engines на поставку технологии распознавания документов Smart IDReader. По условиям сотрудничества банк получил возможность ее использования в мобильных, десктопных и серверных приложениях. Перечень распознаваемых документов включает паспорт и удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, вид на жительство иностранца в РК и машиночитаемую зону MRZ на любых документах.

В рамках проекта планируется автоматизировать ввод данных из документов в создаваемом клиентском мобильном приложении и в информационной системе обслуживания клиентов в отделениях банка. В настоящее время мобильное приложение с возможностью распознавания документов уже запущено в пилотном режиме и проходит внутреннее тестирование. Одновременно с этим на базе Smart IDReader реализуется техническое решение для обеспечения функциональности распознавания паспортных данных новых клиентов при оформлении финансовых продуктов сотрудниками Цеснабанка.

Smart IDReader позволяет распознавать документы в видеопотоке в мобильных приложениях в режиме реального времени непосредственно на устройстве. Для того чтобы извлечь данные пользователю достаточно просто показать документ камере телефона на несколько секунд. При работе с изображениями поддерживается распознавание фотографий и сканов документов. Многоплатформенность технологии обеспечивает единые высокие стандарты качества и скорости распознавания в различных моделях использования.

«Заботясь об удобстве и интересах наших клиентов, Цеснабанк постоянно работает над совершенствованием своих продуктов и услуг, внедряет технологические инновации. Решение компании Smart Engines позволит значительно сократить время, которое тратится клиентами при заполнении в банке различных форм и документов, исключить ошибки, которые иногда возникают при ручном вводе данных», — отметил управляющий директор Цеснабанка Мухтар Аппазов.

«Работа с Цеснабанком позволяет нам не только показать наши технологии в деле, но и получить опыт международного взаимодействия с сильной технологической командой. Наш продукт Smart IDReader позволяет сейчас распознавать более 700 типов удостоверяющих документов для более чем 165 стран мира и для нас как для вендора это сотрудничество очень важно», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.