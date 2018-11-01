Tele2 установила SIM-терминалы в метро

Tele2 установила пять SIM-терминалов в Московском метрополитене. Аппарат с биометрической системой распознавания лиц позволяет полностью автоматизировать выдачу SIM-карт и обеспечить надежные подключения.

Tele2 установила брендированные автоматы по продаже SIM-карт на пяти трафиковых станциях Московского метрополитена: «Арбатской», «Комсомольской», «Курской», «Павелецкой» и «Пушкинской». Таким образом, компания увеличила общее число терминалов до семи: первый автомат по продаже SIM-карт появился накануне главного футбольного события года в аэропорту Внуково, а второй – в Домодедове в августе.

Установленные летом SIM-терминалы подключают вдвое больше абонентов, чем салон или модуль, расположенный на вокзале или в аэропорту. При этом открытие одной такой точки продаж позволяет Tele2 экономить более 1 млн рублей по сравнению с обычным салоном связи. За время работы автоматы по продаже SIM-карт обслужили пользователей из 95 стран.

Помимо русского и английского языков, теперь SIM-терминалы Tele2 «говорят» на китайском. Это обусловлено большим потоком приезжих из Поднебесной: в январе–июне 2018 года Москву посетило 155 тыс. китайцев, что на 20% превышает показатель прошлого года.

Tele2 постоянно расширяет функционал автомата по продаже SIM-карт: в ближайшее время абоненты смогут пополнять баланс через терминал, а позже с помощью аппарата появится возможность выбрать тариф и красивый номер, перейти в Tele2 по MNP. Автомат также будет выдавать SIM, заказанные онлайн, восстанавливать потерянные карты или предоставлять детализацию счета в электронном виде.

Основа комплекса – специализированный сканер паспортов PENTA Scanner® Cube², который используется в 100 странах мира. Клиент прикладывает страницу паспорта с фотографией к сканеру, который воспроизводит документ в трех диапазонах. Встроенная 3D-камера сравнивает фотографию с лицом будущего абонента. Затем клиент прикладывает к устройству вторую страницу паспорта – модуль распознает текст и заполняет договор об оказании услуг. Пользователь проверяет электронную копию документа и в случае согласия принимает условия. После этого на мониторе появляется окошко для электронной подписи. Клиент расписывается на экране, а система сверяет подпись с образцом в паспорте. Затем терминал отправляет абоненту подписанный договор через SMS и выдает SIM-карту.

Сейчас SIM-терминал выдает карты бесплатно. По умолчанию пользователям установлен тариф «Мой Tele2» с балансом 50 рублей. Поменять тариф и активировать дополнительные опции новый абонент Tele2 может в «Личном кабинете», с помощью USSD-команды или в салоне оператора.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2, отметил: «Tele2 всегда уделяла большое внимание качеству сети в московском метро как важнейшем транспортном объекте, который ежедневно обслуживает более 8,5 млн пассажиров. Мы первыми из операторов покрыли LTE-сетью все станции метро, и установка наших SIM-терминалов на трафиковых линиях метрополитена – это логичное продолжение развития нашей инфраструктуры в подземке. Уже первые итоги работы комплекса доказали эффективность нового розничного формата: он дает вдвое больше подключений, чем стандартный салон в аэропорту или на вокзале. Мы рассчитываем, что новые автоматы в метро окажутся востребованы пассажирами. Именно удобство SIM-терминала, установленного на пути потенциального пользователя, может подтолкнуть клиента сделать выбор в пользу Tele2. При этом мы продолжаем предлагать подключения на особых условиях: пользователь получает SIM-карту абсолютно бесплатно с балансом в 50 руб. Это стартовый комплект, который можно настраивать его под себя».