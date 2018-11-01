«Ситилинк» объявил о реорганизации региональной структуры

Электронный дискаунтер «Ситилинк» реорганизовал региональную структуру компании в рамках стратегии по развитию розничной сети. В планах интернет-ритейлера — трехкратное увеличение торговой сети за счет собственных магазинов, пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а также сторонних сервисов доставки.

Компания объявила о создании пяти территориальных дивизионов, которые будут осуществлять управление деятельностью локальных подразделений и торговых структур. Штаб-квартиры будут располагаться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Перми. На данный момент дивизионы охватят свыше 330 городов присутствия «Ситилинк», в течение года число населенных пунктов достигнет 500.

Дискаунтер взял курс на активное развитие розничной сети с середины 2017 г. До настоящего момента число торговых точек «Ситилинк» в традиционных для ритейлера форматах магазинов-складов («макси», «миди», «смарт») с автоматизированной зоной продаж и окном выдачи и ПВЗ («Ситилинк-мини») увеличилось в 1,5 раза, к концу 2019 г. торговая сеть вырастет еще втрое и будет насчитывать 200 магазинов, 600 собственных пунктов выдачи и столько же сторонних — на базе партнерской логистической компании, имеющей широкую сеть пунктов по всей РФ.

«Интернет-торговля развивается семимильными шагами, в среднем за год онлайн-продажи цифровой и бытовой техники увеличиваются на 30 – 35%, — отметил Александр Лозовский, директор розничной сети "Ситилинк". — Для обеспечения логистической доступности поставляемых товаров и близости магазина к покупателю компания активно продвигается как в крупные, так и средние и небольшие российские города».

«Переход от линейной структуры с подчинением 20 территориальных центров головному офису к многоуровневой системе с меньшим числом ключевых региональных подразделений — это закономерный шаг при такой динамике роста», — сказал Михаил Славинский, генеральный директор "Ситилинк". — Новая модель управления предоставит больше самостоятельности и оперативности в принятии решений на местах, расширит возможности для локального развития бизнеса по направлениям розничных и корпоративных продаж, укрепит маркетинг, повысит управляемость общим процессом головной структурой, и позволит достичь запланированных показателей роста компании».

Оборот «Ситилинк» по итогам 2017 г. составил 60,1 млрд рублей. По результатам исследования Data Insight, компания занимает первое место по объему онлайн-продаж электроники и техники.