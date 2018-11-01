«Первый БИТ» автоматизировал 150 рабочих мест в «Биовитруме»

«Первый БИТ» внедрил в компании-поставщике продуктов медицинского назначения «Биовитрум» новую учетную систему на базе «1C:ERP Управление предприятием 2» («1С:ERP») для сотрудников в Санкт-Петербурге и региональных офисах компании.

С 2012 г. в качестве учетной системы на предприятии «Биовитрум» использовался программный продукт «1С:Управление производственным предприятием». В это время компания расширяла портфель новыми стратегическими бизнес-единицами, меняла подходы к управлению. Из-за этого возникла потребность в переходе на систему учета, которая смогла бы соответствовать требованиям бизнеса.

Среди требований к реализации проекта были озвучены: переход на более современную и технологичную систему управления; автоматизация оперативного и финансового учета; автоматизация блока продаж и CRM; подключение к системе всех офисов «Биовитрума».

«Мы изучили бизнес-задачи предприятия и предложили решение на базе «1С:ERP». Затем доработали систему с учетом специфики предприятия, – сказал руководитель проектов компании "Первый БИТ" Андрей Васильев. – Программа была установлена на рабочих местах в отделах продаж, сопровождения, логистики. Рабочие места автоматизированы были также в планово-экономическом и тендерном отделах, продакт-отделе, на складе, в финансовой службе и в администрации компании. Всего было автоматизировано 150 рабочих мест».

Ключевые результаты проекта: создана новая масштабируемая программа. Для сотрудников были разработаны инструкции и проведено обучение во всех офисах «Биовитрума»; автоматизированы процессы закупок и поддержания складских запасов по товарам и производственному сырью; автоматизирован складской учет с применением ордерной схемы, ведется учет по серийным номерам и лотам с автоподбором серий номенклатуры по FEFO; реализован балансовый управленческий учет на основе типовых механизмов РСБУ; автоматизирован процесс продаж и блок CRM; с небольшими доработками внедрены контуры финансового учета: бюджетирование, казначейство, управленческая отчетность, консолидация; была добавлена новая функциональность. Например, для отдела закупок реализовано автоматическое перемещение товаров; подключены информационные панели на рабочих столах, которыми пользуется тендерный отдел; автоматизирована функция маркетинга – регистрация и анализ бюджетов, согласование мероприятий.

«Мы считаем, что цели, которые ставились перед этим проектом, были достигнуты. Выполненные работы позволили запустить систему в промышленную эксплуатацию. Была создана база для дальнейшего масштабирования системы, внедрения новых контуров и постепенного наращивания функциональности», – сказала руководитель проекта внедрения «1С ERP», руководитель аналитического отдела компании «Биовитрум» Ирина Фомина.

«Биовитрум» работает на российском рынке медицинского и лабораторного оборудования с 2001 г. За 16 лет активной работы компания стала представителем ведущих мировых производителей диагностического оборудования и открыла офисы в крупных городах России и Казахстана. Высокотехнологическое производство выпускает более 100 наименований продуктов медицинского назначения, многие из которых являются собственными патентованными разработками компании.