«М.Видео» запускает федеральный проект по сбору и утилизации батареек

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева) объявила о старте пилота по сбору батареек при поддержке Duracell и завода «Мегаполисресурс». «М.Видео» стала самым крупным федеральным ритейлером, организующим сбор батареек и передачу их на утилизацию. В 2019 году проект будет развернут почти во всех городах присутствия обеих сетей - «М.Видео» и «Эльдорадо». Таким образом, в следующем году федеральная сеть сбора батареек пополнится 500 точками.

В магазинах «М.Видео» установлены боксы в форме узнаваемой батарейки Duracell. Это специально разработанные для сбора батареек контейнеры, которые отвечают всем требованиям безопасного хранения. В них посетители магазинов могут оставить отработавшие срок батарейки самых распространённых форматов – пальчиковые (АА) и мизинчиковые (ААА). Каждый бокс вмещает до 35 кг батареек. В рамках реализации проекта «М.Видео» также провела обучение персонала правилам работы с отходами. После наполнения бокса батарейки будут вывезены на завод «Мегаполисресурс», на текущий момент — это единственное в России предприятие по переработке батареек.

При сжигании батареек в воздух попадают диоксины и металлы, которые пагубно сказываются на здоровье. Однако при эффективной переработке элементов питания из одной тонны батареек можно получить 940 кг вторичного сырья (цинк, марганец, железо и графит), которое в дальнейшем используется в промышленности, машиностроении, медицине и строительстве. Из переработанных батареек изготавливается широкий ряд изделий: от карандашей до железнодорожных рельсов.

По оценкам Группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2019 году при подключении к проекту большинства магазинов сети компании могут совместно собрать около 100 тонн отработанных батареек – это примерно 5 млн штук пальчиковых или 10 млн штук мизинчиковых батареек.

«Когда речь заходит о важных социальных инициативах, ритейл имеет весомое преимущество: мы постоянно общаемся с миллионами людей – в магазинах, на сайте, в социальных сетях. С нашей помощью клиенты могут узнать больше о том, почему так важно правильно собирать и утилизировать батарейки, какие угрозы несут батарейки, выброшенные с бытовым мусором. Но мало об этом рассказать, нужно организовать процесс так, чтобы наши клиенты точно знали, куда принести батарейки, чтобы их утилизировали без вреда для окружающей среды. Благодаря нашим партнерам Duracell и «Мегаполисресурс» вопрос безопасного сбора, вывоза и утилизации решен», — рассказал руководитель департамента по клиентскому сервису компании «М.Видео» Станислав Горшенин.

«Мы приветствуем присоединение «М.Видео» к федеральной инфраструктуре по сбору батареек! Это поможет охватить ещё больше потребителей, а широкая сеть магазинов компании позволит направлять на переработку ещё больше элементов питания. Мы рады, что компания и все клиенты «М.Видео» теперь тоже могут внести свой вклад в защиту экологии нашей страны», — сказал генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев.

«Собирать использованные батарейки там же, где продают новые — это самое разумное решение, потому что для сбора используется та же инфраструктура, что и для дистрибуции. Такая структура является оптимальной для всех заинтересованных лиц: производителей, граждан, ритейла и государства — и отвечает тенденциям экоориентированной экономики. Ведь нет необходимости строить дополнительную инфраструктуру, только более эффективно использовать имеющуюся. Мы рады, что группа «М.Видео-Эльдорадо» присоединилась к сети «Переработай батарейки с Duracell». Сбор батареек может стать позитивным примером, моделью для организации сбора и других видов отходов. Конечно, каждый из них обладает своей спецификой, но оптимальное решение можно найти для любого», — прокомментировал Владимир Мацюк, генеральный директор ГК «Мегаполисресус».

Забота о природе – одно из стратегических направлений корпоративной социальной ответственности Группы «М.Видео-Эльдорадо». Компания на протяжении многих лет инвестирует в экологические проекты по поддержке заповедников, национальных парков и их обитателей. Группа также придерживается максимально экологичных способов ведения бизнеса – от энергосберегающих ламп до отказа от пластиковых пакетов.