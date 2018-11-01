Karma использует Smartdeal для регистрации залогового обеспечения

Karma, децентрализованная платформа P2P-кредитования, объявила о завершении первых сделок с использованием решения Smartdeal для дистанционного оформления залогового обеспечения. Теперь клиенты-физические лица и предприниматели в России могут оцифровать залог в виде недвижимости и получить необходимую регистрацию в Росреестре, не выходя из дома.

Karma создает экосистему P2P-кредитования: любой клиент или малый бизнес может оформить краткосрочный кредит, социальный займ с нулевой процентной ставкой и договориться об индивидуальных условиях погашения. Ключевым этапом упрощения взаимодействия между участниками платформы стала возможность удаленной регистрации сделок в Росреестре, которую обеспечивает Smartdeal. Теперь клиенты могут зарегистрировать залоговое обеспечение сделок за срок до трех дней. Завершив этап интеграции двух платформ, разработчики успешно провели первые сделки с цифровой регистрацией ипотеки в октябре.

«Создание бизнес-экосистемы с высоким уровнем доверия на базе блокчейн невозможно без автоматизации ключевых процессов, лежащих в основе кредитования, – сказал Артем Лаптев, генеральный директор Karma. – Онлайн-регистрация недвижимости – один из них, и мы рады, что платформа Smartdeal помогает нам решать эту задачу и повышать качество сервиса для наших клиентов в России. Ранее мы пользовались другим цифровым сервисом, но перешли на Smartdeal из-за лучшей на рынке клиентской поддержки и технологичности».

«Развитие цифровой экономики позволяет сделать привычные нам процессы, отнимающие много времени и усилий, простыми и удобными, – отметил Алексей Макаров, генеральный директор компании "Практика успеха", разработчика платформы Smartdeal. – Появление возможности электронной регистрации ипотеки при P2P-кредитовании на базе блокчейна – это уникальное событие в области цифровизации финансовых сделок, и у нас есть большие планы по дальнейшему развитию возможностей для клиентов Karma».

По итогам успешного проведения первых сделок Karma планирует масштабировать использование платформы Smartdeal.