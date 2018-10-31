Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка»

«Ростелеком-Solar», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, завершил проект по внедрению в «АкБарс Цифровые Технологии» решения Solar inCode.

«Ак Барс Цифровые Технологии» – собственная инновационная лаборатория «АК БАРС» банка, которая занимается разработкой digital-продуктов. Ее задача – создание финансовых и нефинансовых сервисов для удобной и быстрой обработки клиентских запросов. Solar inCode будет использоваться в процессе разработки банковских приложений и сервисов для проверки их корректной работы и надежности защиты клиентских данных.

«Пользователи доверяют нашим приложениям свои персональные данные, информацию о транзакциях, данные карт. Наша задача как разработчика банковских сервисов – гарантировать конфиденциальность этой информации, поэтому мы уделяем большое внимание безопасности наших продуктов еще на этапе разработки. Важное для нас преимущество Solar inCode – возможность встроить его в непрерывный цикл сборки и поставки наших решений», – сказал Айдар Замалиев, руководитель направления информационной безопасности «Ак Барс Цифровые Технологии».

Solar inCode – инструмент для проверки программного кода мобильных и веб-приложений на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей. Решение позволяет сканировать как исходные коды, так и бинарные и исполняемые файлы. По итогам проверки формируется отчет с описанием и классификацией найденных уязвимостей и подробными рекомендациями по их устранению.

«Уязвимости онлайн-банка и других банковских сервисов грозят бизнесу серьезными финансовыми и репутационными рисками, поэтому важно анализировать программный код приложения до его выхода в релиз. Solar inCode интегрируется в процесс разработки, что позволяет в автоматическом режиме проверять приложение на безопасность на каждом этапе разработки. Это значительно снижает трудозатраты и дает возможность проводить тестирование чаще, чем при анализе вручную», – отметил Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании «Ростелеком-Solar».