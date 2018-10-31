SecureNOK обеспечит ИБ для сетевого оборудования Siemens Ruggedcom

«Сименс» и норвежская Secure-NOK подписали соглашение о глобальном партнёрстве для интеграции новых решений по информационной безопасности в состав портфолио сетевых компонентов Ruggedcom и оборудования для промышленных сетей.

Комбинация портфолио «Сименс» и технологий Secure-NOK позволят организовать информационную защиту сетей АСУ ТП от новых кибератак и угроз в таких отраслях, как энергетика, нефтяная и газовая промышленность, транспортные системы, а также в других областях, где требуется пристальное внимание к безопасности.

Secure-NOK предлагает SNOK – масштабируемое, распределенное программное решение для обработки небольших объемов данных, предназначенное для локального обнаружения вредоносного ПО, шпионажа, саботажа или других вредоносных кибератак в режиме реального времени. SNOK разработан для использования на промышленных объектах, использующих аппаратное оборудование с ограниченной вычислительной мощностью.

Совместное предложение «Сименс» и Secure-NOK будут включать в себя совместимость со следующими продуктами.

SNOK Система обнаружения вторжений (NIDS) и промышленный коммутатор / маршрутизатор Ruggedcom RX1500 с модулем APE Ruggedcom для мониторинга сети и обнаружения вторжений. NIDS поставляется для малых, средних и крупных предприятий в зависимости от размера сетевой инфраструктуры.

SNOK Enterprise Solution для мониторинга нескольких объектов из центра управления. Включает в себя стандартную систему мониторинга кибербезопасности SNOK (CSM) как стандарт.

Партнерство позволит комбинировать продуктовые линейки обеих компаний и создавать устройства безопасности, адаптированные к инфраструктуре заказчика, в том числе при выполнении удалённых операций или при работе в суровых климатических условиях. «Сименс» и Secure-NOK намерены вывести на новый уровень решения по кибербезопасности и развиваться вместе для удовлетворения растущих потребностей клиентов в условиях быстро меняющегося ландшафта информационных угроз.

Ruggedcom RX1500 – модульный промышленный коммутатор-маршрутизатор для использования в сетях АСУ ТП, сертифицирован ФСТЭК. Платформа и ПО предоставляется для тестирование клиентам.

Secure-NOK AS является норвежской компанией по кибербезопасности со штаб-квартирой в Хамаре, Норвегия, и офисами в Хьюстоне, штат Техас (США). Компания основана в 2010 году и состоит из международной команды, обладающей обширным опытом в области управления и автоматизации систем кибербезопасности, включая SCADA и встроенные системы.