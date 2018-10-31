Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний

Sabre Corporation, ведущий поставщик технологий для индустрии туризма и путешествий, сообщил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний Digital Airline Commercial Platform. «Аэрофлот», Ethiopian Airlines и Etihad Airways выступили в качестве партнеров по запуску этого решения. Представленная в начале 2018 г. платформа обеспечивает персонализированный ритейл полного цикла, помогая авиакомпаниям успешно распространять и продавать продукты через все точки взаимодействия с клиентами.

Digital Airline Commercial Platform является частью стратегической инициативы Sabre по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу. Это единственная в отрасли платформа, позволяющая провести полную цифровую трансформацию бизнеса авиаперевозчиков за счет внедрения интеллектуального ритейла, который включает возможности динамического ценообразования, набор гибких и открытых API, сверхбыстрый функционал для совершения покупок и интуитивное мобильное рабочее пространство для агентов в аэропортах. Эти решения помогают авиакомпаниям предоставлять пассажирам качественный сервис и максимизировать доходы.

«Развитие платформы Digital Airline Commercial Platform демонстрирует значительный прогресс в технологических возможностях для авиакомпаний, – отметил Дейв Ширк (Dave Shirk), президент Sabre Travel Solutions. – Это решение дает перевозчикам конкурентное преимущество, позволяя дифференцироваться на рынке и улучшить качество обслуживания с помощью передовых инструментов в ритейле. Для успеха на современном динамичном рынке необходимы технологии, которые смогут расширить существующие границы. Наша коммерческая платформа призвана изменить бизнес авиаперевозок и открыть авиакомпаниям новые перспективы для развития».

Преимущества Digital Airline Commercial Platform уже оценили некоторые ключевые партнеры. Российская авиакомпания «Аэрофлот» и ведущий африканский перевозчик Ethiopian Airlines стали партнерами по запуску рабочего пространства Sabre Digital Workspace, которое позволяет предоставлять пассажирам персонализированный сервис в аэропортах с помощью мобильных устройств. Это решение представляет собой полностью перепроектированный Sabre Interact Interface. Оно заменяет классический подход к регистрации пассажиров на стойках и позволяет повысить производительность агентов на 30% по сравнению с текущими показателями.

«Инвестиции в разработку новых технологий являются очень важной частью стратегии нашей авиакомпании для повышения уровня обслуживания пассажиров. Цифровые технологии Sabre будут способствовать реализации видения нашей авиакомпании как одной из самых инновационных и клиентоориентированных в мире, – отметил Илья Перевалов, директор Департамента эксплуатации прикладных систем в "Аэрофлоте". – В современном цифровом мире клиенты ожидают, что мы предоставим им новый формат авиаперевозок. Как партнер по запуску цифрового рабочего пространства мы будем преобразовывать получаемый пассажирами опыт таким образом, чтобы их пребывание в аэропорту не вызывало у них стресс, а сервис становился бы более персонализированным и удобным, то есть, мы сделаем еще один шаг к тому, чтобы стать действительно цифровой авиакомпанией».

Авиакомпания Ethiopian Airlines также активно двигается в сторону цифровизации. «Являясь ведущей авиационной группой в Африке, мы гордимся тем, что находимся в авангарде внедрения технологий, – отметил Лаек Тадессе (Laeke Tadesse), CIO Ethiopian Airlines. – Как партнер, участвующий в тестировании нового рабочего пространства Sabre Digital Workspace, мы уже отметили его явные преимущества. Новое решение значительно сокращает время, которое агенты проводят за экраном, позволяя им больше сосредоточиться на взаимодействии с клиентами. Мы рады внедрить эту технологию и уверены, что она повысит нашу конкурентоспособность в части комплексного обслуживания пассажиров».

Ранее в этом году Etihad стал партнером Sabre по запуску Dynamic Availability, технологии оптимизации системы ценообразования, применяемой в новой платформе.

«Решения, способные работать с реальными данными, и получение непрерывной обратной связи от авиакомпании являются ключевыми условиями успешного развития, – отметил Бхаскара Рао Гунтредди (Bhaskara Rao Guntreddy), директор по технологиям и инновациям Etihad Airways. – Технология Sabre для оптимизации тарифов и динамического ценообразования показала свои возможности по увеличению выручки еще на начальных этапах тестирования. Благодаря Dynamic Availability специалисты по ценообразованию Etihad смогут работать более эффективно в соответствии со стратегией бизнеса».