Ростех запускает Единый агрегатор торговли «Березка»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 №824-р с 1 ноября 2018 года госзакупки малых объемов будут осуществляться через единый агрегатор торговли «Березка» (ЕАТ). Информационный ресурс технически и технологически готов к реализации проекта.

В настоящее время на агрегаторе зарегистрировано около 5 тыс. заказчиков, из которых 2,7 тыс. соответствуют распоряжению правительства. Прошли аккредитацию около 1100 поставщиков, которые разместили почти 100 тыс. товаров на «Березке». Обработано 9 тыс. обращений в call-центр ЕАТ. Согласно отчетам системы мониторинга работоспособности, в рамках эксплуатации программного обеспечения с 1 июля 2017 года не возникло ни одной нештатной ситуации, которая бы привела к работе информационного ресурса в аварийном режиме.

«Принимая во внимание, что система затронет работу более семи тысяч заказчиков, необходимо провести эксплуатацию единого агрегатора торговли под большой нагрузкой. По этой причине Министерство финансов Российской Федерации по согласованию с «РТ-Проектные технологии», Федеральной антимонопольной службой России и Федеральным казначейством предложило с 1 ноября начать обязательные закупки с канцелярских товаров, а с 1 марта 2019 года – все остальные товары, работы, услуги. Соответствующее обращение в начале октября было направлено в Правительство Российской Федерации, которое поддержало это предложение», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.10.2018 №2326-р, с 1 ноября с использованием ЕАТ необходимо осуществлять закупки канцелярских товаров в соответствии с пунктом 4 и 5 части 1 статьи 93 закона «О контрактной системе», а с 1 марта 2019 года – указанные в пункте 1 распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 №824-р. Государственные и муниципальные заказчики вправе провести закупку не на ЕАТ, если есть предложения на рынке о поставке идентичных товаров, работ или услуг (ТРУ) по более низкой цене.

Учитывая, что использование агрегатора затрагивает интересы большого количества предпринимателей и открывает им доступ к госзакупкам, специалистами «РТ-Проектные технологии» налажено взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, проведены переговоры по вопросу взаимодействия с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», составлена совместная дорожная карта. На базе Министерства экономического развития Российской Федерации создана постоянно действующая upgrade-лаборатория, объединившая представителей Корпорации МСП, Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, Главного контрольного управления столицы, ГБУ «Малый Бизнес Москвы», общественных деятелей и руководителей различных малых и средних предприятий города.

«За время работы пилотного проекта ЕАТ поступило более 200 замечаний. Значительная часть носила технический характер. Обращения по вопросам работы пользователей с информационным ресурсом, так же как и в большинство заявлений в службу поддержки ЕАТ, связаны с тестовым режимом работы. В создании функционала для самозанятых на ЕАТ заинтересована Федеральная налоговая служба России», – добавил Александр Назаров.

В настоящее время планомерно ведутся работы по технической составляющей агрегатора: загружаются предложения товаров (работ, услуг) в каталог предложений ЕАТ, расширяется состав размещаемой в открытой части информации, необходимой для поставщиков и заказчиков, проводятся работы по улучшению визуального восприятия информации, а также по повышению удобства использования личных кабинетов.

ЕАТ «Березка» – информационная система, которая предоставляет возможность заказчикам, основываясь на ценовых предложениях участников закупки, выбрать по наименьшей цене ТРУ как на ЕАТ, так и вне ее. При этом ЕАТ ведет реестр закупок, который в последующем транслируется в ЕИС.