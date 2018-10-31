«Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск DDoS-атак на образовательные учреждения

Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали, что в III квартале 2018 г. наибольшая доля DDoS-атак пришлась на сентябрь, когда начался учебный год и возросла сетевая активность школьников и студентов. В частности, жертвами вредоносных компаний стали Эдинбургский университет, один из ведущих британских вузов, и американский вендор Infinite Campus, поддерживающий родительский портал для многих окружных школ.

При этом наблюдается определенный спад количества DDoS-атак в 2018 г. По мнению специалистов, подобная тенденция может быть связана с тем, что некоторые киберпреступники перенаправили мощности на другой выгодный и относительно безопасный способ получения прибыли – майнинг криптовалюты.

В целом, по подсчетам «Лаборатории Касперского», в III квартале 2018 г. DDoS-ботнеты поразили цели в 82 странах. На первом месте по числу атак по-прежнему остается Китай (78%), на второе вернулись США (13%), на третьем оказалась Австралия (2%). Более того, впервые топ-10 покинула Южная Корея. Также произошли изменения в первой десятке регионов с наибольшим количеством контрольно-командных серверов ботнетов. На первом месте остались США (37%), на второе поднялась Россия (9%), на третье попала Греция (8%).

По данным экспертов «Лаборатории Касперского», доля длительных DDoS-атак значительно сократилась: например, доля атак продолжительностью от пяти до девяти часов уменьшилась с 14% до 5%. При этом практически на 17 п. п. увеличилось число коротких нападений продолжительностью менее четырех часов (до 87%).

Что касается распределения DDoS-атак по типам, ситуация осталась прежней: на первом месте все так же располагается SYN-flood (83%). Кроме того, процент Windows-ботнетов незначительно уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом, немного уступив числу Linux-ботнетов.

«Основная цель киберпреступников – это извлечение выгоды, которая необязательно должна быть финансовой. Помимо всего прочего, вполне вероятно, что теперь злоумышленники стремятся к освоению новых территорий (причины такой тенденции могут быть как экономическими, так и правовыми). Подобные наблюдения и данные за третий квартал в целом свидетельствуют о том, что в среде DDoS-атак происходят некоторые трансформационные процессы, которые могут в обозримом будущем привести к значительным изменениям в этой сфере киберпреступности», – сказал Алексей Киселев, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России.

Решение Kaspersky DDoS Protection сочетает в себе обширный опыт «Лаборатории Касперского» в борьбе с киберугрозами и уникальные разработки компании. Оно обеспечивает защиту бизнеса от DDoS-атак – начиная с анализа трафика в круглосуточном режиме, отправки уведомлений о возможной атаке и последующего перенаправления трафика, его очистки и возврата «очищенного» трафика на веб-сайт компании и заканчивая предоставлением отчета с результатами анализа прошедшей атаки. Решение противодействует DDoS-атакам по двум направлениям: специальная защитная инфраструктура и DDoS-аналитика «Лаборатории Касперского» (Kaspersky DDoS Intelligence).