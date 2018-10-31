Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ

Samsung объявила о подписании соглашения о реализации образовательного проекта «IoT Академия Samsung» между Санкт-Петербургским государственным университетом и компанией Samsung Electronics и открытии совместной лаборатории проекта «IoT Академия Samsung» в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Помимо СПбГУ, занятия по программе «IoT Академии Samsung» стартовали в октябре в 10 университетах России, включая вузы Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Томска и Якутска. Пилотные занятия по программе на базе оснащенных лабораторий Интернета вещей начались в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Московском технологическом университете (МИРЭА) с осени 2017 года.

На торжественном открытии новой лаборатории присутствовали президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Ким Ю Так, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, заместитель ректора по международной деятельности Сергей Андрюшин, а также директор департамента по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Samsung Electronics Сергей Певнев, руководитель группы развития экосистем решений Московского Исследовательского центра Samsung Светлана Юн и Татьяна Волкова, куратор проекта и автор учебной программы «IoT Академия Samsung», Исследовательский центр Samsung.

«Будучи классическим университетом, СПбГУ имеет возможность использовать весь свой междисциплинарный потенциал для реализации передовых научных исследований, новых образовательных программ, в которые мы все чаще включаем цифровой компонент. Благодаря созданию лаборатории Академии интернета вещей наши обучающиеся самых различных направлений подготовки получат уникальную возможность приобрести новые компетенции. Уверен, что разработки, сделанные в рамках курса, станут успешными стартапами студентов и получат поддержку со стороны Университета и Ассоциации выпускников СПбГУ,» - прокомментировал ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

«Открытие центра компетенции по технологиям Интернета вещей в СПбГУ, в старейшем вузе России, - важный шаг в распространении опыта и экспертизы компании Samsung, которые помогут вырастить высококвалифицированные кадры для построения цифрового мира будущего. С открытием “IoT Академии Samsung” студенты СПбГУ получат уникальную возможность пройти бесплатно годовой практический курс, построенный на изучении реальных индустриальных кейсов интернета вещей, и разработать собственные проекты, направленные на развитие городской среды, защиту экологии, усовершенствование систем безопасности, цифровизацию ЖКХ, автоматизацию производства, умное сельское хозяйство и многие другие направления», – отметил Ким Ю Так, президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Для «IoT Академии Samsung» компания предоставляет учебные и методические материалы, разработанные специалистами Московского Исследовательского центра Samsung, а также оборудование промышленного класса для оснащения IoT-лаборатории, включающее специально разработанные учебные наборы для быстрого прототипирования, микрокомпьютеры Samsung ARTIK и другие высокотехнологичные устройства.

В мае 2018 года «IoT Академия Samsung» была удостоена премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Наука и образование». Ранее, в апреле 2018 года, проект «IoT Академия Samsung» был отмечен наградой V Всероссийского конкурса «Создавая будущее» в рамках Московского Международного Салона Образования, проводимого при поддержке Министерства образования и науки РФ. Проект «IoT Академия Samsung» стал победителем в номинации «Социальный лифт», отмечающей лучшие системные возможности карьерного развития, технологии управления талантами и формирования надпрофессиональных компетенций.

Проект «IoT Академия Samsung» расширяет деятельность компании в области технического образования, которая с 2014 года представлена федеральной программой по основам IT и программирования для школьников – «IT Школа Samsung».