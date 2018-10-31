J'son & Partners: итоги рынка легальных видеосервисов РФ за I полугодие 2018

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 1 полугодия 2018 года.

По итогам I полугодия 2018 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 10,27 млрд руб. без НДС (+48% к аналогичному периоду прошлого года). Это стало результатом активной работы игроков по расширению видеотек, уменьшению цифровых окон и постоянным технологическим улучшениям. Особенно успешным стало межсегментное сотрудничество: трансляция телеканалов на платформах онлайн-кинотеатров, совместная борьба с пиратством, расширение сервиса подписок.

Общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 50,2%, а по всем платным моделям - на 44,6%. По мнению экспертов J’son & Partners Consulting, именно оut-stream видеореклама растет наибольшими темпами.

Рекламные бюджеты и темпы роста абонентской базы платных сервисов распределены в течение года неравномерно. Поэтому оценивать структуру рынка (по выручке от платных и рекламной модели монетизации) по результатам 1 полугодия не представляется возможным.

Сегменты показали следующие темпы роста выручки (1 полугодие 2018 по отношению к 1 полугодию 2017 года): онлайн-кинотеатры. +55,5%. Основные факторы роста - подписка, технологическое развитие, межсегментное сотрудничество; телеканалы: 31,5%. Рост продаж по модели Big TV Rating, рост спроса на интернет-ресурсы вещателей во время чемпионата мира по футболу; оераторы: 26,2%. Основной вклад дали усилия по разработке удобства оплаты, рекомендательных сервисов и сотрудничества с онлайн-кинотеатрами; платформы цифровой дистрибуции: 28,1%. Прежде всего за счет продолжающегося роста наличного парка мобильных устройств.

В исследовании проанализирована выручка 51 компаний, которые разделены на сегменты.

Онлайн-кинотеатры - агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео через собственные сайты, приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т.д.

Телеканалы - телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал и т.д.)

Операторы - операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента в виде VOD и на специализированных сайтах (Ростелеком, Билайн, МТС и т.д.)

Платформы цифровой дистрибуции - агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для стационарных и мобильных платформ с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, Google Play и т.д.).

По методике расчетов J’son & Partners Consulting, выручка компаний учитывается без НДС. В модели монетизации AVOD начиная с 2014 года доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.

Рекламодатели все чаще размещают онлайн-видео рекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от: in-stream - размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео, out-stream размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции (in-banner) или внутри текста статьи, прерывая его (in-read).