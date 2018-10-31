Чистая квартальная прибыль Tele2 составила 1,6 млрд рублей

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2018 года.

В III квартале 2018 года компания достигла следующих основных финансовых показателей. Выручка выросла на 15,4% в сравнении с III кварталом 2017 года и достигла 37,3 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 12,3 млрд рублей − увеличился на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель рентабельности EBITDA достиг 32,9%, увеличившись на 7,1 п. п. по сравнению с III кварталом 2017 года.

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2017 года на 78,3%. Соотношение CAPEX к выручке составило 11,8%;

Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 36,2% и достиг значения 2,9.

В III квартале 2018 года Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей.

Квартальный отток абонентов сократился на 0,4% и составил 9,5%. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,7% по сравнению с III кварталом 2017 года. Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, отметил: «И в третьем квартале Tele2 демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса. Основные финансовые и операционные показатели компании достигли и превзошли плановые ориентиры 2018 года. Выручка Tele2 увеличилась на 15% год к году, при этом показатель EBITDA растет в 3 раза быстрее выручки. В отчетном периоде Tele2 вновь показала прирост чистой прибыли, при этом мы продолжаем увеличивать инвестиции в технологическое развитие сети. Таких высоких результатов Tele2 удалось достичь за счет структурного улучшения абонентской базы, увеличения доли активных интернет-пользователей и повышения лояльности клиентов. В реализации поставленных задач нам помогает стратегия «Другие правила», которая позволила Tele2 стать трендсеттером на рынке сотовой связи России и оставаться любимым оператором для клиентов».