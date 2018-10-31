«Агрокомплекс» централизовал управление сельскохозяйственными предприятиями с помощью облачных сервисов Microsoft

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, одна из крупнейших российских агропромышленных компаний, реализовала проект по централизации управления ИТ-инфраструктурой совместно с системным интегратором «Портал-Юг». В результате сотрудничества был внедрен ряд облачных сервисов Microsoft, а также проведена оптимизация лицензионных активов Microsoft SAM (Software Asset Management).

«Агрокомплекс» имеет очень обширную географически распределенную инфраструктуру. В активе компании более 60 коллективных хозяйств и бывших колхозов, расположенных на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, а также собственная розничная сеть, в которую входит порядка 1 тыс. магазинов. «Агрокомплекс» активно растет и приобретает новые хозяйства, ИТ-инфраструктура которых на момент покупки может иметь ряд проблем, от отсутствия системных администраторов до устаревшего ПО. Компания нуждалась в единой системе управления всеми подразделениями, а также актуализации парка лицензий.

В качестве решения для централизованного управления ИТ-инфраструктурой интегратором был предложен сервис Microsoft Azure OMS (Operations Management Suite), который позволил обеспечить бесперебойную связь с облаком даже из самых географически удаленных предприятий компании. Благодаря внедрению стало возможно в реальном времени отслеживать производительность каждого хозяйства.

Для обеспечения сохранности критических бизнес-данных и настройки централизованного резервного копирования баз данных был предложен сервис Azure Backup. По итогам внедрения, более 80% всех сельхозпредприятий компании были переведены на новую систему резервного копирования. Такая система позволит минимизировать риск потери критически важных данных и снизить операционные расходы.

Помимо этого, компания провела оптимизацию всех лицензионных активов Microsoft SAM (Software Asset Management). Проект позволил определить текущий лицензионный баланс операционных систем сельхозпредприятий и разработать план по более выгодному использованию ПО. Это поможет снизить расходы организации на текущее содержание ИТ-инфраструктуры и оптимизировать дальнейшие закупки программного обеспечения.

«Мы рады сотрудничеству с таким крупным предприятием как "Агрокомплекс". Для Microsoft было очень важно помочь компании управлять своими активами и формировать стратегию их развития. В дальнейшем мы планируем расширять наше сотрудничество и рады тому, что проект по управлению программными активами стал важным этапом этого сотрудничества наряду с внедрением наших решений», – сказала Елена Сливко-Кольчик, руководитель департамента управления программными активами Microsoft в России.