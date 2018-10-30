«Яндекс» начал продажи ограниченной серии «Станции»

«Яндекс» объявил о старте продаж лимитированной серии «Яндекс.Станции» в красном цвете и по подписке. Красные «Станции» будут поступать в продажу ограниченными партиями, поэтому их получат те, кто успеет оформить заказ раньше других.

Стоимость подписки на «Станцию» «Яндекс.Музыки» — 389 руб. в месяц. Подписка оплачивается ежемесячно в течение трех лет, после чего «Станция» остается у владельца. Купить красную «Станцию» можно только на «Яндекс.Музыке».

«Яндекс.Станция» — домашняя мультимедиа-платформа с голосовым помощником «Алисой». Владельцам «Станции» доступна вся библиотека «Яндекс.Музыки», и «Алиса» помогает управлять прослушиванием: можно попросить поставить что-нибудь танцевальное или добавить больше рока, сделать погромче или потише.

На «Яндекс.Музыке» есть плейлисты на все случаи жизни. «Алиса» может включить, например, плейлист «Хайп», «Чарт Яндекс.Музыки» или «Плейлист дня», который формируется персонально для каждого пользователя. Мощности «Станции» достаточно для домашней вечеринки.

Благодаря технологиям «Яндекс.Музыки», «Станция» умеет рекомендовать треки с учетом музыкальных предпочтений пользователя. Можно попросить «Алису» отметить песню как понравившуюся или нет, и рекомендации будут становиться все точнее.

«Музыка — это эмоции. Мы делаем многое, чтобы удивлять и радовать наших пользователей, оставаться с ними на одной волне: организуем мероприятия и квартирники, устраиваем концерты для одного, подписываем открытки от руки на Новый год для наших постоянных слушателей. Лимитированная "Станция" яркого красного цвета — продолжение этой истории, — сказал руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак.

«Яндекс.Станция» в красном, как и «Станции» других цветов, заводит будильник и читает сказки на ночь, проверяет погоду и пробки на дорогах, рассказывает новости и выполняет другие поручения. Станцию можно подключить к телевизору — «Алиса» посоветует, что посмотреть, и найдет на «Кинопоиске» и других сервисах фильмы и сериалы в хорошем качестве. Вместе со «Станцией» владелец получает подписку «Яндекс.Плюс» на три года и бонусы от партнеров.

«Яндекс.Музыка» — стриминговый сервис с 40 млн треков в каталоге, музыкальными подборками и персональными рекомендациями. «Яндекс.Музыку» можно включать на сайте, в приложениях для iOS и Android и не только: помимо «Станции», «Музыка» интегрирована в платформу для мультимедийных систем автомобилей «Яндекс.Авто» и доступна пользователям «Яндекс.Драйв» во время поездок.