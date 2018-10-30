Riverbed представила решение для цифрового взаимодействия

Riverbed анонсировала новый релиз решения для управления цифровым взаимодействием Riverbed SteelCentral. Обновление продукта меняет представление об управлении производительностью облачной архитектуры и улучшает видимость облачных приложений и сетей с помощью внедрения новых возможностей APM (управление производительностью приложений) и NPM (управление производительностью сетей).

Новый релиз Riverbed представляет комплексный подход к мониторингу производительности, который позволит компаниям отслеживать цифровой опыт для каждого приложения в любой облачной среде.

Для многих современных компаний гибридная архитектура уже стала реальностью, а облака рассматриваются как расширение инфраструктуры предприятия. Несмотря на это, большинство инструментов для управления производительностью, представленных на рынке, не способны обеспечить унифицированную и ориентированную на пользователя видимость гибридных облачных сред и цифрового пользовательского опыта. Исследование State of Cloud Monitoring Survey 2018, проведенное компанией Riverbed, показало, что у 92% организаций есть проблемы с управлением производительностью в облачной среде. Причем 60% респондентов заявили, что конечные пользователи испытывают проблемы с производительностью облака раньше, чем компания о них узнает.

«Повсеместное внедрение облачных технологий усложняет и делает более распределенными как облачные развертывания, так и сами приложения. Обеспечение производительности опыта конечных пользователей, приложений, сетей и самих поставщиков облачных услуг — сложнейшая задача, — сказал Майк Сарджент, старший вице-президент, генеральный директор по SteelCentral в Riverbed. — Обновленный Riverbed SteelCentral обеспечивает высокую видимость приложений и производительности сетей гибридных и облачных сред, а также исчерпывающий подход к измерению и управлению цифровым опытом. Ориентация на опыт конечного пользователя, и поддержка платформы больших данных, позволяет Riverbed SteelCentral осуществлять комплексный мониторинг производительности в масштабе, которого нет ни у одного другого вендора.»

В новом релизе SteelCentral значительно улучшились основные функции решения. Видимость пакетов в облаке: новый выпуск облачного решения AppResponse собирает и анализирует информацию о пакетах для развертывания Amazon Web Services (AWS).

Видимость потока в облаке: возможности SteelCentral NetProfiler расширились для мониторинга потоков в облачных средах и между облаком и предприятием.

Прозрачность современных облачных приложений: внедрение интеграций AppInternals с Kubernetes, Pivotal Cloud Foundry и Red Hat OpenShift для поддержки прозрачности на этапах разработки и реализации приложений в облаке, и для управления сложной современной мульти-стековой экосистемой приложений.

Благодаря микро сервисной архитектуре и составным приложениям растет скорость разработки, вследствие чего компании все чаще внедряют решения Kubernetes, Pivotal Cloud Foundry и Red Hat OpenShift для оркестрации и доставки контейнеров и приложений.

SteelCentral APM использует масштабируемый подход к большим данным, полностью адаптированный к облачной экосистеме.

В новой версии AppInternals, APM-решения SteelCentral, существенно расширяется поддержка современных облачных архитектур приложений, что обеспечивает полную прозрачность транзакций, контейнеров и сервисов, работающих в Kubernetes, Pivotal Cloud Foundry и Red Hat OpenShift. SteelCentral APM поможет компаниям запускать приложения в контейнерах Docker и Pivotal Cloud Foundry, чтобы устранить проблемы с производительностью и упростить пользовательскую адаптацию.

Партнерство с Riverbed и интеграция в стек Pivotal, делает возможным простое и безболезненное развертывание трассировки распределенных приложений на облачной платформе Pivotal, для высокой производительности приложений, удовлетворенности клиентов и сохранности при переходе на более стабильные версии приложений.

В релизе SteelCentral впервые дополнен облачным решением NPM (управление производительностью сети), которое может одновременно широко просматривать сетевой траффик облака и глубоко изучать взаимодействия с облачной сетью.

Обновленные функции NPM. Возможность реализации виртуального устройства SteelCentral AppResponse в качестве экземпляра Amazon EC2 в Virtual Private Cloud (VPC).

Новые возможности отчетности, которые позволяют компаниям исследовать производительность облачной сети в сочетании с производительностью локальной сети, для исчерпывающего представления о гибридном предприятии.

Расширение SteelCentral Agent для сбора пакетной и потоковой информации в облаке. Этот агент основывается на стратегии единой лицензии Riverbed, которая позволяет компаниям повторно развертывать агент через NPM, APM и EUEM (управление опытом конечных пользователей).