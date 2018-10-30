На Coursera появился курс SAS по программированию

SAS сообщил о запуске курс Getting Started with SAS Programming на одной из крупнейших платформ для онлайн-обучения Coursera. Этим ресурсом пользуется больше 35 млн человек по всему миру, в большей степени молодые люди от 20 до 30 лет.

Первый курс SAS на всемирной платформе предназначен для желающих узнать, как программировать на SAS, чтобы исследовать, подготавливать и анализировать данные. Это точка входа в мир машинного обучения и искусственного интеллекта. Курс бесплатный и не требует от слушателей предварительного опыта работы на SAS.

«Основы программирования на SAS – это только начало нашего сотрудничества с Coursera. Следующий шаг – подготовка студентов к сертификации по базовым инструментам. Затем мы планируем ввести курсы про машинное обучение и использование открытых исходных языков с помощью SAS. Причем будут как платные, так и бесплатные курсы», – сказал Шон О’Брайан, вице-президент SAS по обучению.

С 2015 г. SAS делится базовыми знаниями с начинающими специалистами. На сайте компании можно пройти бесплатные e-learning курсы про основы программирования, администрирование платформы и статистический анализ. Также можно изучить возможности SAS с помощью видеоуроков. Для всех желающих предусмотрен пакет бесплатного учебного ПО SAS Analytics U. Сотрудничество с Coursera расширяет возможности изучения SAS.