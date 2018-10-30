Компания «Эльдорадо» обновила бренд, рекламную стратегию и формат магазинов

Розничная сеть «Эльдорадо» (входит в Группу «М.Видео – Эльдорадо», ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева), объявила о ребрендинге в рамках обновления бизнес-стратегии и позиционирования на российском рынке. Изменения затронули корпоративный логотип, рекламную концепцию, сайт eldorado.ru, дизайн и оформление магазинов.

Новое позиционирование и обновлённая стратегия «Эльдорадо» разработаны с учётом изменения бизнес-задач и получили отражение в полномасштабном ребрендинге сети. «Эльдорадо» становится ближе к своим покупателям за счет удобных локаций магазинов, выгоднее благодаря широкому спектру товарных предложений, регулярных промоакций и разных форматов совершения покупок.

Важной составляющей ребрендинга с точки зрения дизайн-концепции является фокус на упрощение и минимализм, что соответствует общемировым тенденциям. Из логотипа компании «Эльдорадо» исчезает «розетка», и появляется символ «молния» в букве «Э». Этот знак ассоциируется с цифровой и бытовой техникой и символизирует несколько понятий: зарядка, загрузка, электрический импульс, заряд, энергия. Базовыми цветами бренда остаются красный и белый, к ним добавляется ярко-салатовый цвет с целью выделить «Эльдорадо» на фоне других игроков рынка и подчеркнуть диджитальность бренда.

Рекламная концепция также претерпела изменения: с 30 октября 2018 года вводится новый герой в лице известной актрисы Марины Федункив, которая будет выполнять роль покупательницы в серии рекламных роликов, а бренд по-прежнему будет представлять Вадим Галыгин в должности директора магазина, что логично отражает новый слоган: «Людям выгодно».

На уровне розницы изменения коснутся внешнего и внутреннего оформления торговых точек. «Эльдорадо» продолжит открывать магазины площадью 1000-1200 кв. метров, но в формате магазина-склада, в котором сокращена площадь неторговых помещений и увеличен ассортимент представленных в торговой зоне товаров.

Кроме того, сеть пополнится новым форматом «Эльдорадо 600» площадью 600 кв. метров: это небольшие магазины в шаговой доступности, преимущественно стоящие отдельно, за пределами торговых центров, где в ассортименте преобладают популярные в сети модели бытовой техники и электроники: от 2 000 наименований. До конца 2018 года ритейлер планирует открыть около 25 новых магазинов, из них больше половины ‒ «Эльдорадо 600». Магазины небольшой площади будут представлены в крупных и малых городах с населением от 50 000 жителей.

В действующих магазинах «Эльдорадо» новый бренд будет представлен за счёт мерчандайзинга, плакатов и других сменных конструкций. Компания планирует эволюционную замену вывесок в течение нескольких лет. В ходе ребрендинга во всех магазинах будут созданы digital-зоны с открытой выкладкой цифровой техники и центр обслуживания клиентов, объединяющий функцию продаж и обслуживания в одном месте, включая выдачу интернет-заказов и оформление кредитов.

«Ребрендинг сети позволит подчеркнуть обновлённое позиционирование «Эльдорадо» в глазах наших покупателей, повысить операционную эффективность магазинов, расширить региональное покрытие и зайти в небольшие и новые для нас города с форматом «Эльдорадо 600». При наличии качественных площадей мы рассматриваем любые города для экспансии. Уже в этом году впервые мы откроем магазины в Наро-Фоминске, Выборге, Десногорске, Тихвине, Гусь-Хрустальном, Бронницах. Во всех наших торговых точках можно приобрести любую технику, в том числе из онлайн-каталога. Ожидаем, что новая стратегия, появление digital-зон, бесконечная полка и омниканальный подход позволят магазинам стать эффективнее, увеличить трафик и средний чек минимум на 10%. Уже сейчас мы наблюдаем позитивную динамику в этом направлении, к примеру, в полтора раза за год выросли продажи цифровой техники, и верим, что ребрендинг и дальнейшее внедрение нового позиционирования позволят достичь знаменательных результатов и продемонстрировать операционную эффективность», ‒ отметил управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли.

«Жизненный цикл позиционирования и айдентики крупных брендов составляет в среднем 3-5 лет, после чего необходим ребрендинг либо обновление фирменного стиля, чтобы бренд воспринимался целевой аудиторией как современный и актуальный. Одной из задач нашего ребрендинга является необходимость позиционирования «Эльдорадо» как продавца широкого ассортимента цифровой техники по доступным ценам. Именно поэтому для нас это не просто ребрендинг, а визуальное отражение изменившейся философии бренда и смена вектора развития», ‒ отметил Василий Большаков, операционный директор по маркетингу «Эльдорадо».

Разработкой коммуникационной стратегии занималось агентство DDB, дизайн-концепция была поручена брендинговому агентству LINII Group, а за ритейл-концепцию отвечает агентство Frishmann.