HP расширила линейку ПК премиум-класса. Российские цены

HP Inc. выпустила линейку новых устройств, которые обеспечивают сочетание дизайна, безопасности и производительности. Последние инновационные продукты семейств Spectre и Elite разрабатывались с идеей перевести процесс работы на ПК на следующий уровень, дав возможности лучше проявить творческие способности, свободно связываться и обмениваться данными, а также обеспечить ощущение уверенности в возможности работать без подзарядки на протяжении всего дня.

«Традиционные границы между личной и профессиональной жизнью размываются. Люди хотят пользоваться технологиями, которые легко адаптируются к их образу жизни и работы. Также им нужны устройства, позволяющие пользователям проявить свою индивидуальность, — сказала Анн-Софи Адберг, генеральный менеджер и вице-президент подразделения персональных пользовательских систем по региону EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) HP Inc. — Наши последние инновационные устройства семейств Spectre и Elite передают ощущение стиля и при этом задают новые стандарты производительности, возможностей подключения и безопасности. От потрясающего времени автономной работы для ноутбука-трансформера с четырехъядерным процессором до самого компактного и легкого ноутбука-трансформера для бизнеса – HP продолжает повышать планку инноваций, которые обеспечивают новый опыт работы с компьютером».

Новые версии HP Spectre x360 13 и HP Spectre x360 15 с уникальным дизайном органично дополняют анонсированный ранее HP Spectre Folio (появится в конце этого месяца) - и образуют обновленное семейство продуктов премиум-класса, которое отличается великолепным внешним видом, безопасностью и производительностью.

Доступные в цветовом варианте dark ash silver с медными элементами и в новом синем цветовом решении poseidon blue с элементами «приглушенно-бронзового» цвета, эти устройства создают впечатление чего-то драгоценного. Отделка такого уровня не была бы возможна без обработки алюминиевой заготовки на станках с ЧПУ. К функциональности конструкции подошли не менее скурпулезно: порт USB-C теперь расположен на торце с отверстиями на правой стороне устройства, чтобы удобнее было пользоваться кабелем, а наличие двойной фаски на крышке позволяет поднимать ее с любой из трёх сторон. Уникальная форма системы отверстий динамика также не случайна: каждое отверстие создано путём микросверления, что улучшает прохождение звука, устраняет его искажения и позволяет получить незабываемые ощущения от звучания аудиосистемы от Bang & Olufsen.

Устройства нового семейства Spectre оснащены надежными средствами обеспечения безопасности. Механический выключатель камеры для обеспечения безопасности позволяет пользователю принудительно отключить питание камеры, если она в данный момент не используется. Ноутбук оснащен функцией HP Sure View, которая защищает информацию на экране от подглядывания в зонах общественного пользования.

Устройства созданы с поддержкой режимов работы Always-On и Always-Connected. Для этого в ноутбуках установлена батарея, которая обеспечивает продолжительную автономную работу, до 22,5 ч для Spectre x360 13, что на 37% больше, чем у ноутбуков предыдущего поколения, и до 17,5 ч для Spectre x360 15. Опциональный модуль 4G LTE гигабитного класса на ноутбуке с размером 13 дюймов и сверхскоростной Wi-Fi-адаптер со скоростью загрузки данных до 1 Гбит на ноутбуках обоих размеров позволяют обеспечить соединение практически из любой точки. Режим Connected modern standby позволяет поддерживать в актуальном состоянии письма в почтовом ящике, события календаря, список контактов, позволяет системе «проснуться» при срабатывании считывателя отпечатка пальца или при голосовой команде, вести журнал событий и всё это – практически мгновенно.

Понимая, что клиенты используют свои устройства по-разному в зависимости от вида деятельнотси, мы разработали и Spectre x360 13, и Spectre x360 15 таким образом, чтобы их работа и производительность оптимально соответствовали индивидуальным потребностям конкретного пользователя. HP Command Center – уникальное решение для переключения между четырьмя преднастроенными режимами работы. Оно призвано помочь пользователю оптимизировать работу системы, скорости вентиляторов и температурный режим, подстроив эти параметры к перечню запущенных приложений; сделать звук вентилятора тише при просмотре фильма или добавить мощности при работе в ресурсоемких приложениях, например, для редактирования фотографий.

В то время как ноутбук Spectre x360 13, оснащеный новейшими процессорами Intel Core восьмого поколения, разработан для очень мобильного профессионала, работающего «на бегу», ноутбук Spectre x360 15 – самый производительный на сегодня ноутбук-трансформер семейства Spectre, и прирост его производительности по сравнению с моделями предыдущего поколения составляет до 20%. Этот 15-дюймовый ноутбук-трансформер с новым дизайном, новейшим шестиядерным процессорам Intel Core восьмого поколения, а также опциональной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (архитектура Max Q) идеально подходит для создателей контента. Кроме того, для Spectre x360 15 доступны различные опции, связанные с экраном, в том числе сенсорный экран с разрешением 4K (4K touch display) или экран с разрешением FHD и яркостью до 650 нит – один из наиболее ярких экранов на рынке потребительской электроники – а также до двух портов USB-C с поддержкой Thunderbolt™ с возможностью подключения двух мониторов с разрешением 5K.

Созданный с использованием опыта разработки семейства HP Elite, новый HP EliteBook x360 1040 G5 – искусно изготовленный ноутбук-трансформер в форм-факторе 13-дюймового устройства с экраном диагональю 14 дюймов. Благодаря монолитной алюминиевой основе, обработанной на станке с ЧПУ, и анодированной отделке, ноутбук приковывает взгляды. Устройство разработано так, что способно выдержать самые жесткие испытания по военным стандартам.

Мобильность – обязательное требование для клиентов премиум-класса, поэтому устройство может похвастаться временем автономной работы до 17 часов, модулем 4G LTE гигабитного класса, опциональным экраном HP Outdoor Viewable Display с антибликовым покрытием, экраном с яркостью до 700 нит, опциональной функцией защиты от подглядывания HP Sure View, которая работает и в помещении, и на открытом воздухе. Независимо от того, где находится пользователь – за столом в своём офисе или в кофейне – везде существуют угрозы безопасности информации, и способность обеспечить эту безопасность – один из важнейших критериев при выборе компьютера. EliteBook x360 1040, а также все устройства семейства Elite – безопасные и легко управляемые и обслуживаемые компьютеры благодаря системе аппаратной безопасности и уникальным функциям, таким как HP Sure Start Gen 4 – единственной в мире системе самовосстановления BIOS и HP Sure Recover со встроенной системой самовосстановления с постоянно обновляемого образа (Embedded Reimaging), которые позволяют пользователям в течение нескольких минут восстановить работоспособность своих ПК.

Для мира, где все привыкли к жестким срокам завершения работ, наш ноутбук EliteBook x360 1040 несет опциональный модуль 4G LTE гигабитного класса, четырехъядерные процессоры Intel Core восьмого поколения, до 32 Гбайт памяти и до 2 Тбайт дискового пространства, и поэтому он готов к выполнению любой задачи.

Еще никогда не было так просто персонализировать ПК. Благодаря партнёрству HP с сервисом Zazzle у пользователей есть возможность заказать персонализированные декоративные высококачественные кожаные панели-накладки с лазерной гравировкой для своих ноутбуков HP Elite. На этой платформе компании могут легко разместить свои товары для продажи, а частные лица могут разработать свой вариант панели-накладки, подчеркивающий уникальный стиль пользователя.

Кроме того, у HP появилось два новых решения, призванных упростить подключения и максимизировать производительность офисной работы. Новый подключаемый монитор HP EliteDisplay E243d Docking Monitor представляет собой более простую и удобную альтернативу док-станциям для ноутбуков. В нашем решении используется один кабель USB-A или один кабель USB-C с функцией питания для передачи данных и видео, а также вебкамера с защитой от подглядывания. Новая мышь со сканером отпечатка пальца HP USB Fingerprint Mouse – прекрасное решение для пользователей ПК, позволяющее разблокировать ПК с Windows 10 одним касанием пальца. Тем самым обеспечивается надёжная и безопасная биометрическая аутентификация пользователя, которую могут использовать и IT-отделы в компаниях для разграничения доступа пользователей к устройствам.

HP Spectre x360 13 ожидается в России в декабре 2018 года по цене от 105 990 руб. HP Spectre x360 15 ожидается в России в декабре 2018 года по цене от 169 990 руб. HP EliteBook x360 1040 ожидается в России в ноябре 2018 года по цене от 109 990 руб. Мышь HP USB Fingerprint Mouse ожидается в России в январе 2018 года по цене от 2 890 руб. Подключаемый монитор HP EliteDisplay E243d Docking Monitor ожидается в декабре на HP.com по цене от 24 900 руб.