ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A7 Vita. Цена

ZTE Mobile Devices представила в России смартфон Blade A7 Vita —функциональный аппарат с большим дисплеем в компактном корпусе. Главными особенностями новинки являются безрамочный дизайн, широкие возможности мобильной съемки, долгое время автономной работы и привлекательная цена.

ZTE Blade A7 Vita заточен под просмотр и создание мультимедийного контента. 5,45-дюймовый экран (2.5D) поддерживает разрешение HD+ и занимает целых 81,5% площади передней панели. А формат 18:9 позволяет расположить на дисплее больше полезной информации, чем при стандартном разрешении 16:9. Меньше скроллинга — максимальный комфорт во время игр, чтения, интернет-серфинга и пролистывания ленты в социальных сетях. Любители пользоваться телефоном перед сном оценят ночной режим экрана, который позволяет сохранить здоровье глаз и с комфортом читать в темноте.

Возможности для творчества не уступают качеству воспроизведения картинки. Новинка оборудована основной камерой с разрешением 13 МП, 6 линзами, апертурой F/2.0 и автофокусом. Пользователю доступно множество настроек, чтобы создавать снимки профессионального качества, а также несколько автоматических режимов для идеального результата при минимуме усилий. Камера позволит делать креативные фото, экспериментируя с экспозицией и ретушью изображений.

Фронтальная камера поддерживает разрешение 5 МП, встроенные режимы бьютификации для красивых селфи и эффект Боке — художественное размытие фона.

ZTE Blade A7 Vita — производительный аппарат, работающий на базе 4-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 425. Он оснащен 2 ГБ оперативной памяти для быстродействия в приложениях и 16 ГБ встроенной для хранения фото, видео и документов. Также разработчики уделили внимания функциям безопасности: на задней панели устройства расположен сканер отпечатка пальца, с помощью которого можно разблокировать смартфон, заблокировать доступ к отдельным файлам или мгновенно запускать выбранные приложения. Кроме того, поддерживается разблокировка аппарата через функцию распознавания лица.

Среди других особенностей стоит отметить мощный аккумулятор емкостью 3200 мАч, обеспечивающий автономную работу в течение целого дня при активном использовании, и интеллектуальный режим энергосбережения: смартфон изучает привычки своего владельца, чтобы закрывать приложения, которые понапрасну потребляют слишком много энергии. Ночью устройство автоматически переходит в режим сна.

С 31 октября 2018 года ZTE Blade A7 Vita поступит в продажу на сайте shop.myzte.ru, в Связном, Евросети и в региональной рознице. Рекомендованная розничная стоимость смартфона – 8990 руб.