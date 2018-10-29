«Тринити» представила комплексные решения для банков

«Тринити» представила банкам системы по голосовой и видеоидентификации. Коммерческий директор «Тринити солюшнз» Максим Процко на форуме ВБА рассказал о возможностях и перспективах видеоидентификации клиентов в банкоматах, приложениях и офисах банков.

Речь о системе IDX, разработанной компанией «Тринити», которая способна с точностью 99% распознавать лица как на фото, так и в людском потоке. Кроме того, она с вероятность 95% распознает возраст человека и умеет определять 7 его базовых эмоций. Это позволяет банкам сократить время на обслуживание клиентов, а также предотвратить хищения и мошеннические действия с использованием чужих данных.

Решению нужно всего 0,5 секунды, чтобы детектировать лицо в видеопотоке, сверить с базой подозрительных лиц и уведомить сотрудника службы безопасности. Система IDX позволяет с легкостью формировать контрольные списки наблюдения, исходя из ваших задач: «черные», «белые», списки важных гостей. Таким образом, банк «видит» своего VIP-клиента прямо на входе и информирует о нем его персонального менеджера, что существенно улучшает клиентский сервис.

Преимуществом IDX является то, что система может работать как в офисах, так и при обращении клиентов в банкоматы и даже в мобильных приложениях, при этом используется единый алгоритм работы и единые базы данных. Это избавляет клиента от необходимости вводить пароль, проверочное слово или специальные коды. Также система обеспечивает и безопасность внутри банка: сотрудник получает доступ к рабочему месту при помощи аутентификации по биометрии лица, система видит его передвижения и активность в течение рабочего дня.

IDX использует собственную нейронную сеть, которая была доведена практически до совершенства на основе анализа более 17 млн фотографий. Система работает на сервере клиента, при этом все данные хранятся локально, тем самым исключается вероятность попадания данных о клиентах к третьим лицам.

Максим Процко рассказал про новую разработку «Тринити» - систему голосового распознавания VOISI Speech Analytics. Она распознавает клиента по голосу, что существенно упрощает процесс получения банковских услуг удаленно. Кроме того, голосовая аналитика позволяет выявить ошибки операторов call-центров, оценить качество предоставляемых услуг и многое другое.

С июля 2018 года закон обязал банки использовать биометрическую идентификацию для того, чтобы клиент мог удаленно подтверждать свою личность. По данным Центробанка, до конца 2018 года такой сервис должны предоставлять не менее 20% структурных подразделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года – 60%. До конца 2019 года каждое отделение банка должно ввести у себя такую возможность. Удаленная идентификация позволит сделать финансовые услуги доступнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения. Благодаря такому механизму клиенту станет гораздо удобнее получать услуги вне зависимости от времени суток, местонахождения клиента или филиальной сети банка.