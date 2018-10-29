«Системный софт» предложил заказчикам облачные сервисы Huawei 3data Cloud

«Системный софт» начал предлагать корпоративным заказчикам масштабируемые облачные сервисы Huawei 3data Cloud.

Облачный сервис Huawei 3data Cloud – результат сотрудничества компаний Huawei и 3data. Для Huawei облачные сервисы – относительно новое, активно развивающееся направление.

«По данным Huawei, в 2017 году рынок облачных решений в России вырос на 25%, опережая рост рынка традиционной ИТ-инфраструктуры. Бизнес и государственный сектор понимают преимущества, которые дают облака: скорость вывода на рынок новых продуктов, использование инновационных решений, сокращение капитальных затрат. Поэтому облачные сервисы – одно из приоритетных направлений развития компании Huawei, как в России, так и в мире», – сказал Артур Пярн, директор по решениям и направлениям Huawei Cloud в России.

Huawei 3data Cloud – публичное облако для корпоративных заказчиков, в котором размещаются высоконадежные и масштабируемые в режиме реального времени облачные сервисы для хранения данных, вычислений, управления и безопасности, управления сетями.

«Прежде чем представить продукт заказчикам, "Системный софт" провел тест-драйв Huawei 3data Cloud, разместив в нем свои корпоративные ИТ-системы. Это позволило нашей компании уйти от дополнительной закупки и обслуживания оборудования. В итоге сократились затраты на поддерживающий персонал, повысилась доступность ИТ-сервисов и в целом снизилась полная стоимость владения ИТ-системами. Еще одно преимущество – подобная финансовая модель расчетов еще в новинку для российского рынка. Клиент оплачивает лишь фактически использованные ресурсы по модели Pay-as-you-go с почасовым биллингом», – отметила Валерия Вишневская, директор департамента аппаратных решений компании «Системный софт».

В Huawei 3data Cloud автоматизировано обслуживание: личный кабинет пользователя дает доступ к вычислительным мощностям, сервисам хранения данных различных уровней производительности, сетевым сервисам и защите от DDoS атак.

«Благодаря партнерству Huawei c компанией 3data в России, в апреле 2018 года был запущен облачный проект Huawei 3data Cloud. Все облачные сервисы размещены на территории РФ в соответствии с требованиями российского законодательства. Вся техническая поддержка систем осуществляется специалистами компании 3data на русском языке. Huawei обеспечивает качественное функционирование облака и решение вопросов клиентов на третьем уровне поддержки. Huawei совместно с 3data гарантирует уровень доступности сервисов не менее 99,95%», – отметил Илья Хала, генеральный директор компании 3data.

3data – сеть премиальных дата-центров, первая в России реализовавшая концепцию «ЦОД шаговой доступности». Дата-центры 3data соответствуют высоким требованиям к надежности и безопасности на уровне Tier 3, а большое количество площадок позволяет создавать распределенные решения, добиваться высокой гибкости и отказоустойчивости, обеспечивать максимальную сетевую доступность.