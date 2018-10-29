Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ

До 1 декабря открыта регистрация на премию Magic People, Value-Added People 2018, цель которой — выявить лучшие бизнес-практики в сфере IT по итогам 2018 года и рассказать о людях, которые наиболее ярко проявляют себя в бизнесе. К участию приглашены игроки партнерского IT-канала: вендоры, системные интеграторы, реселлеры, сервис-провайдеры.

Финалистов и победителей определит независимый экспертный совет в январе 2019 года:

Золотова Элина , главный редактор и издатель CRN/RE

, главный редактор и издатель CRN/RE Шабанов Илья , генеральный директор Anti-Malware.ru

, генеральный директор Anti-Malware.ru Левашов Александр , главный редактор TAdviser

, главный редактор TAdviser Волостнов Алексей , директор филиала Frost & Sullivan

, директор филиала Frost & Sullivan Рубанов Владимир , управляющий директор «Росплатформа»

, управляющий директор «Росплатформа» Филиппов Максим , директор по развитию бизнеса Positive Technologies

, директор по развитию бизнеса Positive Technologies Голов Андрей , генеральный директор «Код безопасности»

, генеральный директор «Код безопасности» Бочарникова Татьяна , глава представительства NetApp в России и странах СНГ

, глава представительства NetApp в России и странах СНГ Беклемишев Андрей , региональный директор IDC

, региональный директор IDC Прибочий Михаил, генеральный директор компании Axoft

Для участия нужно поделиться бизнес-историей, рассказать о своей компании, команде, и реализованных проекта. По итогам года будут выбраны самые интересные бизнес-истории в номинациях:

«Импортозамещение»,

«Cloud Transformation»,

«Information Security»,

«Лучший Start Up!»,

«Sales Dream Team»,

«Marketing Dream Team»,

«Человек года 2018» (персональная номинация).

Предусмотрены и региональные номинации, где будут отмечены компании, которые показывают высокую динамику бизнеса за счет реализации знаковых для своих федеральных округов IT-проектов.

Генеральные партнеры премии — сервисный IT-дистрибутор Axoft, издание об ИТ-бизнесе CRN/RE, информационно-аналитической центр по информационной безопасности Anti-Malware.ru.

Расскажите о себе, своей команде и результатах вашей работы

Регистрация открыта до 1 декабря 2018 на сайте it-channel-awards.ru.