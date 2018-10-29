IBS расскажет о цифровых платформах и будущем ИТ-аутсорсинга на CNews Forum 2018

Компания IBS, ключевой технологический партнер лидеров российского бизнеса и государственных структур, приглашает гостей CNews Forum 2018 на выступления ключевых экспертов компании.

Дмитрий Галаган, директор сегмента «Государственные институты» в IBS, расскажет об одном из ключевых направлений развития цифровой экономики – цифровых платформах. На примере строительной отрасли эксперт расскажет о функциональных блоках таких платформ, потенциальных аудиториях и эффектах от их создания в масштабах отрасли. Ждём вас на секции «Госсектор», тема: «Цифровые платформы».

Дмитрий Кукушкин, директор отделения аутсорсинга и сервисов в IBS, выступит на секции «Розница». Он расскажет о том, как современные технологии позволяют повысить эффективность ИТ-аутсорсинга - области, в которой, казалось бы, уже достигнут предел. Также эксперт представит возможные сценарии развития аутсорсинга. Тема выступления: «Аутсорсинг. Граница эффективности и смена парадигмы».