«Корус консалтинг» оптимизировал работу склада «САНГ» на платформе 1C:WMS

«Корус консалтинг» завершил проект по автоматизации складских процессов в крупнейшем российском дистрибуторе, компании «САНГ». Внедрение системы на базе 1C:WMS было выполнено в рекордно короткие сроки без остановки бизнес-процессов заказчика.

В связи с переводом бизнес-процессов «САНГ» на ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 дистрибутору требовались аудит, оптимизация складских процессов и комплексный перезапуск WMS-системы. Для проведения обследования были приглашены специалисты «Корус консалтинг», которые имеют широкие компетенции внедрения решения 1C:WMS, обладающего необходимой для дистрибуторской компании функциональностью.

Система 1C:WMS зарекомендовала себя как надежное решение задач управления складом, полностью соответствующее требованиям компании «САНГ» по производительности, отказоустойчивости и возможностям адаптации под требования бизнеса.

В рамках первого этапа было проведено обследование организации работы склада и складских процессов. В результате аудита проектная команда интегратора смогла выявить как сильные стороны, так и точки роста, где требовались доработки текущих процессов и WMS-системы. К числу первых относятся четко выстроенные процессы, минимальная доля товаропотерь в общем обороте продукции и очень высокий уровень сервиса, оказываемого складом. Организация складской топологии и систем хранения на момент обследования полностью соответствовала актуальным потребностям бизнеса, но не смогла бы в будущем поддержать рост компании, появление новых направлений и увеличение объема и сложности грузообработки.

В ходе проекта была доработана существующая WMS-система с учетом выявленный проблем и сформированных рекомендаций, выполнена интеграция с Microsoft Dynamics AX 2012 и системой управления транспортом TMS. В дальнейших планах проекта – развертывание WMS-системы на другие распределительные центры компании.

«Для нас, как для крупного дистрибутора, критически важна непрерывность корпоративных процессов, где малейший сбой может нанести серьезный урон компании. Аккуратный и продуманный перезапуск WMS, а также проверка всех механизмов системы были выполнены командой “Корус консалтинг” плавно и без остановки складских процессов компании, что является ценным достижением проекта», — отметил директор по логистике «САНГ» Денис Ваулин.

«Большая вовлеченность нашей команды и руководства “САНГ” в создание системы позволили реализовать проект в максимально сжатые сроки – менее чем за два месяца – и получить гибкий инструмент управления логистическими процессами, способный поддержать постоянное расширение деятельности дистрибутора», — сказал Владимир Бибанов, руководитель направления Operations департамента ERP ГК «Корус консалтинг».