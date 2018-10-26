ДИТ Москвы: с помощью камер видеонаблюдения в 2017 году раскрыто свыше трех тысяч преступлений

Как сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы, в столице идет модернизация городской системы видеонаблюдения – производится замена установленных камер на камеры высокого разрешения. На данный момент обновили почти треть подъездных камер – 29 тыс., и более 38% (660) камер в местах массового скопления людей. Параллельно во дворах устанавливаются новые камеры с круговым обзором 360 градусов, а также камеры с фиксированным обзором на въезды/выезды.

«Повышение качества изображения камер способствует росту эффективности использования средств видеоаналитики, которые позволяют вести подсчет людей, а также идентифицировать лица из розыскных баз данных во время проведения крупных массовых мероприятий», – комментирует Дмитрий Головин, начальник отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий.

Всего в городе установлено 167 тыс. камер, их основная задача – обеспечивать безопасность горожан. Так в 2017 г. с их помощью раскрыли 3085 преступлений – это на 14% больше, чем в 2016 г., и на 44% больше, чем в 2015 г. Также городская система видеонаблюдения помогла провести мониторинг более 17,5 тыс. массовых мероприятий при участии 49 млн. человек. С ее помощью уровень преступности снизился на 19,4% по сравнению с 2016 г.

Кроме того, городская система видеонаблюдения помогает работникам жилищно-коммунальной сферы оценивать качество уборки дворов и придомовых территорий – в прошлом году с ее помощью было зафиксировано 170 тыс. нарушений. Также камеры используются в здравоохранении, образовании, дорожном движении, рекламе, торговле и на стройках.

Горожане тоже могут обращаться за записями с городских камер. Для этого нужно позвонить в круглосуточный Общегородской контакт-центр и зарезервировать архив с камер на 30 суток. Во время обращения житель получает от оператора номер заявки, который затем передает в полицию. А сотрудник правоохранительных органов выгружает архив, используя свой персональный доступ к ЕЦХД. За 2017 г. от жителей поступило более 22 тыс. заявок – это 1,5 млн. часов (660 ТБ) выгруженного видео. В этом году на горячую линию городской системы видеонаблюдения поступило уже более 19 тыс. запросов.

Замена камер стала возможной благодаря сервисной модели. Департамент информационных технологий города Москвы заказывает услугу по предоставлению изображений с определяемых точек. А ответственность за установку камер видеонаблюдения, организацию каналов связи и обслуживание несут операторы связи, с которыми заключены государственные контракты. Департамент при этом оплачивает только полученный видеоконтент и обеспечивает его централизованное хранение в течение 5 суток. В этом году были заключены новые государственные контракты, в которых требования к качеству изображения стали выше.