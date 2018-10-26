«Диасофт» представил решение для визуализации и настройки бизнес-процессов банка

«Диасофт» представил решение Diasoft Sensor, предназначенное для визуализации и контроля бизнес-процессов в банках, измерения KPI по каждому этапу и сотруднику.

Diasoft Sensor обеспечивает централизованный мониторинг процессов в бизнес-системах и ИТ-ландшафте банка. Оперативное, в режиме реального времени, информирование ответственных лиц о состоянии любого этапа и всего процесса в целом оптимизирует работу сотрудников и производительность банка.

«Diasoft Sensor значительно упростит работу специалистов, ответственных за аналитику, прогнозирование, оптимизацию нагрузки и производительности систем банка. Решение станет надежным инструментом руководителей, ответственных за операционную деятельность и ведение бизнеса: с помощью Diasoft Sensor можно проанализировать качество работы департаментов и длительность выполнения операций, определить малоэффективных пользователей, проконтролировать и предупредить простои сотрудников, провести почасовой анализ активности банка, повысить вовлеченность каждого сотрудника. Все это способствует повышению стабильности и качества работы бизнес-систем, а в результате, – повышению скорости и качества обслуживания клиентов», – сказал Николай Ипполитов.

Продукт может быть интегрирован с существующими системами Service Desk, на его внедрение понадобится около двух недель. Бесплатная демо-версия, установленная специалистами «Диасофт», позволит протестировать продукт, оценить качество и результаты постоянного мониторинга бизнес-процессов в течение 30 дней.