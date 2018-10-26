Артем Костырко назначен заместителем руководителя ДИТ Москвы

Распоряжением Мэра Москвы Сергея Собянина 24 октября 2018 г. на должность заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ) назначен Артем Костырко. Служебный контракт с Костырко подписан сроком на пять лет.

В должности заместителя руководителя ДИТ Москвы Артем Костырко будет курировать направление по работе с большими данными (Big Data), проекты «Активный гражданин», «Наш город», Crowd.mos.ru и продукт «Единое геоинформационное пространство».

Артем Костырко родился 30 октября 1981 г. в Красногорске Московской области. Окончил Государственный университет – Высшая школа экономики в 2003 г. С 2003 по 2006 гг. работал в АНО «Центр стратегий совершенствования управления транспортным комплексом», где проделал путь от руководителя проектов до должности заместителя генерального директора. С 2006 по 2014 гг. работал в «Национальном исследовательском университете – «Высшая школа экономики». В 2014-2017 гг. – советник руководителя ДИТ Москвы, курировал создание внутри департамента направления по большим данным.

В 2017 г. начал работу в Государственном бюджетном учреждении «Информационный город», подведомственной организации ДИТ Москвы. В должности директора департамента занимался экспертизой проектов отраслевой информатизации в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, безопасности, имущества, финансов и экономики, территориального управления.

Женат, имеет двух сыновей.