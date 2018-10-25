«Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир»

«Золотая Корона» объявила о том, что с 25 октября 2018 года услуга удаленного пополнения национальных платежных карт «Мир» стала доступна в обширной инфраструктуре сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» на всей территории России.

Сервис позволяет моментально пополнять карты «Мир» в салонах МТС («Русская Телефонная Компания»), офисах «Билайн» («Вымпелком»), отделениях ФГУП «Почта России», а также в кассах банков – партнеров «Золотой Короны», в том числе Росгосстрах Банка, банка «Восточный», банка «Пойдём!» и др.

Для совершения операции теперь достаточно просто назвать оператору номер карты «Мир» получателя платежа и предъявить паспорт. Наличие самой карты для выполнения операции не обязательно. Транзакция осуществляется в режиме онлайн.

Новый сервис расширяет рамки сотрудничества системы платежных сервисов «Золотая Корона» и Национальной системы платежных карт. Ранее держатели карт «Мир» получили возможность отправлять денежные переводы «Золотая Корона» онлайн на сайте koronapay.com и в мобильном приложении «Денежные переводы» для устройств с операционными системами Android и iOS.

Также владельцам карт «Мир» в онлайн-сервисах «Золотой Короны» доступны денежные переводы формата «с карты на карту». Переводы возможны между картами платежных систем «Мир», Visa и Mastercard любого российского банка.

«Система платежных сервисов «Золотая Корона» предоставляет высокотехнологичные услуги погашения кредитов и пополнения карт с 2011 года. На сегодняшний день инфраструктура «Золотой Короны», позволяющая оплачивать кредиты и пополнять платежные карты, превышает 31 тыс. точек и включает офисы банков-партнеров, салоны ведущих федеральных ритейлеров, отделения почтовой связи. Мы рады предложить держателям национальных карт «Мир» возможность быстро и удобно поддержать свой платежный баланс», — сказала заместитель директора системы платежных сервисов «Золотая Корона» Олеся Федорова.

«Благодаря нашим партнерам из «Золотой Короны» у держателей карт «Мир» появился еще один удобный способ дистанционного пополнения счета своей карты. Теперь делать это можно и с помощью наличных денег, даже если у вас нет с собой карты», – отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.