«Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner

Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции.

Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты предиктивного скоринга, мультиканальность и уникальную синергию технологий CRM и BPM.

Эксперты Gartner ежегодно определяют текущую ситуацию на глобальном ИТ-рынке и направления его развития, чтобы помочь компаниям с выбором корпоративного ПО. По данным Magic Quadrant for CRM Lead Management, за 2017 г. мировой рынок CRM-решений для управления лидами вырос на 14%. При этом 77% компаний, опрошенных в рамках исследования, приобрели такие продукты с целью улучшения бизнес-результатов, 71% — чтобы увеличить прибыль.

Для генерации лидов и их взращивания в портфеле CRM-решений компании «Террасофт» есть мультиканальная маркетинговая платформа bpm’online marketing. Это решение позволяет определять и взращивать потребности клиентов, вести с ними непрерывный диалог, анализировать отклик и переводить в продажу квалифицированные, готовые к ней лиды.