Seagate представила технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management

Seagate Technology, представила новую технологию RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management на 14 Международной выставке средств общественной безопасности и защиты в Пекине (Security China 2018).

SkyHawk Health Management (SHM) — это первая в отрасли утилита, предназначенная для поддержания нормальной работы накопителей: предотвращения и устранения угроз, а также восстановления данных. Она встроена в жесткие диски Seagate SkyHawk и SkyHawk AI, используемые в системах видеонаблюдения на базе цифровых видеорекордеров и сетевых видеорегистраторов.

SkyHawk Health Management — собственная разработка Seagate, впервые представленная в прошлом году и быстро взятая на вооружение ведущими поставщиками систем видеонаблюдения, в том числе компаниями Hikvision, Dahua, Tiandy и Uniview.

Основой SHM являются оригинальные алгоритмы искусственного интеллекта, непрерывно анализирующие характеристики работоспособности накопителя и позволяющие конечным пользователям делать выводы о сроке службы жесткого диска. Используя сведения об условиях эксплуатации и окружающей среды, SHM предоставляет рекомендации по принятию профилактических мер, помогая сберечь ценные данные видеонаблюдения.

Теперь в SkyHawk Health Management встроена технология RAID RapidRebuild. Эта разработка компании Seagate, применяемая только в ее накопителях, помогает быстро извлечь неповрежденные данные перед началом восстановления RAID. При этом традиционным методом RAID восстанавливаются только нечитаемые данные. Важная особенность RAID Rebuild заключается в том, что замедление работы системы оказывается значительно меньше, чем в других подобных случаях, что позволяет быстро вернуть накопитель в строй.

«Новая версия SkyHawk Health Management, уже завоевавшей популярность среди поставщиков средств видеонаблюдения, оснащена технологией RAID RapidRebuild, которая обеспечивает троекратное ускорение восстановления, экономя массу времени и уменьшая риск простоя, — отметил Сай Варанаси, вице-президент по маркетингу продуктовых линеек Seagate. — Благодаря ей клиенты могут быть абсолютно спокойны за целостность своих данных в среде RAID».

Функция RAID RapidRebuild доступна в SkyHawk Health Management на совместимых системах видеонаблюдения.