Райффайзенбанк и Mastercard запустят сервис снятия наличных на кассах магазинов сети «Билла»

Райффайзенбанк и Mastercard приступили к реализации совместного проекта по запуску сервиса снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок в сети супермаркетов «Билла».

Воспользоваться сервисом «Наличные с покупкой» смогут держатели дебетовых и кредитных карт банков, поддерживающих новый сервис, – достаточно будет оплатить в магазинах сети «Билла» любую покупку картой Mastercard или Maestro и при этом озвучить на кассе желаемую сумму к выдаче наличными. Обязателен ввод ПИН-кода.

Новый сервис представляет собой удобный способ получения наличных денег без потери скорости обслуживания в магазинах. Максимальная сумма снятия в рамках одной операции – 5 тыс. руб. Возможность снятия наличных не зависит от суммы покупки. Супермаркеты не будут взимать плату за пользование сервисом с держателей карт, введение комиссии возможно только со стороны банков, по картам которых производится операция.

Партнер по проекту, «Билла», наилучшим образом подходит для запуска нового в России сервиса, обладая широкой сетью супермаркетов у дома с большим ассортиментом наиболее популярных и востребованных категорий товаров в различных ценовых сегментах. Ранее сервис получения наличных с покупкой на кассе был запущен в магазинах «Билла» в нескольких европейских странах, где доказал свою привлекательность для клиентов.

«Мы ожидаем, что сервис снятия наличных на кассе станет дополнительным конкурентным преимуществом для супермаркетов "Билла". Уверены, что данный инструмент положительно повлияет на покупательский трафик, а также повысит лояльность уже существующих клиентов. Надеемся, что покупатели по достоинству оценят удобство сервиса и будут возвращаться к нам снова», — отметила Елена Мальцева, генеральный директор «Билла».

«Мы рассчитываем, что новая услуга станет доступна в самом скором времени. Мы уверены в ее востребованности: об этом свидетельствуют и успешный аналогичный опыт в десятках стран мира, и опросы потребителей. Участие в проекте позволит нам увеличить обороты и количество транзакций, а нашему клиенту – получить конкурентное преимущество, рост количества покупок и экономию на расходах на инкассацию и эквайринг, – сказал Алексей Крохин, руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка. – После первого запуска Райффайзенбанк видит возможность масштабировать новый продукт на другие крупные торговые сети в различных сферах розничной торговли. В результате, помимо прочего, новый сервис станет дополнительной опцией для держателей карт Райффайзенбанка, позволяющей бесплатно снимать наличные в тех регионах, где банк не присутствует».

«Mastercard первой на российском рынке запустила сервис снятия наличных на кассах торговых точек при совершении покупки по карте. Мы активно работаем над расширением партнерской сети и подключением новых ритейлеров и банков, чтобы эта услуга была доступна в максимально широкой географии и для возможно большего количества держателей карт Mastercard в России. Мы рады, что к проекту присоединились Райффайзенбанк и торговая сеть "Билла", и уверены, что новый сервис будет востребован их клиентами», – отметил Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России.

Райффайзенбанк провел опрос на тему востребованности нового сервиса среди потребителей в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и Instagram. В опросе приняли участие почти 5,5 тыс. человек по всей России. Большинство – 73% участников – положительно ответили на вопрос «Представьте, что при оплате покупок в супермаркете у вас была бы возможность снять наличные с вашей карты прямо на кассе. Была бы вам интересна такая опция?». Самый высокий процент заинтересовавшихся новой услугой наблюдался в небольших городах, где у большинства банков мало или совсем нет банкоматов.

Согласно исследованиям Mastercard, большинством держателей карт сервис «Наличные с покупкой» воспринимается как более быстрый, удобный и в целом более привлекательный способ снятия денежных средств по сравнению с банкоматом. В странах развертывания проекта существенное количество клиентов совершают небольшие покупки в магазинах специально, чтобы получить наличные. По данным опросов, проведенных в России, более двух третей потребителей намерены воспользоваться новым сервисом, когда он будет доступен; а если клиенты уверены, что банк, выпустивший их карту, не будет взимать комиссию за снятие наличных в торговых точках, то количество готовых пользоваться наличными с покупкой возрастает до 97%.