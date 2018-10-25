Orange Business Services поможет Netcracker Technology снизить расходы на связь по всему миру

Orange Business Services, международный сервис-провайдер, объявил о внедрении глобального телекоммуникационного SaaS-решения для Netcracker Technology, дочерней компании корпорации NEC, являющейся одним из мировых лидеров в создании и внедрении BSS/OSS-решений. Предлагаемый сервис позволит сократить расходы на связь в 35 странах минимум на 20%. Стоимость минуты звонка также будет дополнительно снижаться при увеличении трафика, а услуги предоставляются по единому контракту на все страны. Кроме того, Orange Business Services стал единым глобальным поставщиком телеком-услуг, связав офисы Netracker по всему миру в защищенную IP VPN сеть.

Netcracker Technology, со штатом свыше 10 тыс. специалистов, сотрудничает с множеством компаний по всему миру, в том числе с крупнейшими телеком-операторами. Сотрудники регулярно отправляются в длительные командировки для работы по проектам, и поэтому им важно ежедневно общаться с крупными региональными офисами Netcracker Technology в России, Великобритании и США. Новое SaaS-решение даст возможность существенно снизить затраты на такие звонки, получая услугу от единого оператора и по одному контракту. По требованию клиента решение было внедрено в сжатые сроки за две недели.

«Orange Business Services и Netcracker Technology сотрудничают уже не первый год. Новая услуга предоставляется на шести континентах, поэтому для нас было критичным обеспечить максимально высокий уровень непрерывной круглосуточной технической поддержки 24х7х365. Мы приняли решение выделить специальных сервис-менеджеров для оперативного решения вопросов по ТТ и предоставлению периодической отчетности», – сказал Дэвид Холден, коммерческий директор, Orange Business Services Россия и СНГ.

«В связи с тем, что мы работаем над проектами по всему миру, в компании стояла острая необходимость в оперативной настройке коммуникаций между офисами без дополнительных вложений в оборудование. Очень важно было сократить расходы, обеспечить единые технические параметры функционирования сервиса и выдержать быстрые сроки включения для всех стран. Мы ценим, что с Orange Business Services нам удалось достигнуть всех этих целей», – отметил Виктор Кривулец, ИТ-директор, Netcracker Technology.