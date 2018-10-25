Квартальная выручка Mail.Ru Group выросла на 32% до 17,7 млн рублей

Mail.Ru Group опубликовала отчетность за третий квартал. Выручка на сопоставимой основе выросла на 32% год-к-году и составила 17 749 млн руб., показатель EBITDA — на 6%, составив 4 349 млн руб. Прогноз по выручке на год повышен: в Mail.Ru Group ожидают, что рост на сопоставимой основе составит не 26–30%, как считали ранее, а 28–30%, что соответствует выручке в 72,7–73,8 млрд руб.

Выручка от рекламы росла гораздо быстрее рынка: рост 38% год-к-году, в абсолютных цифрах — 7 713 млн руб. Без учета рекламы в поиске выручка от рекламы выросла на 46%.

«ВКонтакте» продолжил показывать высокие результаты по всем ключевым показателям вовлеченности пользователей. Российская аудитория растет и проводит все больше времени в ВК: увеличился среднесуточный охват аудитории, выросло количество дней в месяц и часов в день, которые пользователи проводят в соцсети.

Выручка «ВКонтакте» выросла на 45% год-к-году, составив 4429 млн руб. Уже к концу 2018 года выручка ВК будет вдвое выше, чем два года назад. В Mail.Ru Group ожидают, что смогут еще раз удвоить выручку ВКонтакте в следующие 3-4 года.

Количество активных платных и пробных подписок на платформах Mail.Ru Group и в интегрированном приложении Boom от UMA в сентябре достигло 2 млн. По оценке компании, в настоящее время это крупнейший сервис по подписке в России.

В третьем квартале 2018 года выручка от ММО-игр выросла на 31% год-к-году, составив 5 740 млн руб.; 64% от этой суммы принесли зарубежные пользователи. И это несмотря на эффект высокой базы (в третьем квартале 2017 года выручка от игр выросла на 83% год-к-году). Мобильная игра Hustle Castle продолжила уверенный рост и в 3 квартале стала вторым по размеру выручки игровым проектом в портфеле группы

Mail.Ru Group рассматривает возможность создания новой платформы O2O-коммерции и локальных сервисов, которые выстроены вокруг сервисов доставки еды и классифайдов, разработанных компанией, но не ограничиваются ими. Компания привлекла UBS в качестве стратегического консультанта

Среднемесячная аудитория Delivery Club на мобильных устройствах увеличилась более чем на 35% год-к-году, выручка — на 37%.

Борис Добродеев, генеральный директор (Россия Mail.Ru Group), отметил: «В третьем квартале выручка продолжила уверенно расти — на 32% на сопоставимой основе; мы заработали 17 749 млн руб. Наша выручка от рекламы по-прежнему обгоняет рынок — она увеличилась на 38% и составила 7 713 млн руб. ВКонтакте растет по всем метрикам: выручка (+45%), аудитория, потребление контента. Выручка от ММО-игр выросла на 31%, и 64% от суммы нам принесли зарубежные пользователи. Мы продолжаем развиваться на рынке ecommerce: с Alibaba, РФПИ и "Мегафон" мы создали партнерство для запуска альянса социальной коммерции в России и СНГ. Pandao станет частью нового СП».