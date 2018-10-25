«Диасофт» представил решение для визуализации и настройки бизнес-процессов банка

«Диасофт» представил профессиональному финансовому сообществу решение Diasoft Sensor, предназначенное для визуализации и контроля бизнес-процессов в банках, измерения KPI по каждому этапу и сотруднику.

Площадкой для презентации стал деловой завтрак «Бизнес-процессы банка: реинжиниринг, автоматизация, роботизация», организованный 19 октября группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru. Компания «Диасофт» выступила партнером мероприятия.

Николай Ипполитов, исполнительный директор бизнес-направления «Системная интеграция» компании «Диасофт», представил доклад на тему «Мониторинг и настройка бизнес-процессов банка с помощью решения Diasoft Sensor». Спикер рассказал о том, какие банковские задачи можно решить с помощью продукта «Диасофт», продемонстрировал функциональные возможности решения Diasoft Sensor и ознакомил участников мероприятия с планами его дальнейшего развития.

Diasoft Sensor обеспечивает централизованный мониторинг процессов в бизнес-системах и IT-ландшафте банка. Оперативное, в режиме реального времени, информирование ответственных лиц о состоянии любого этапа и всего процесса в целом повысит эффективность работы сотрудников и производительность банка.

«Diasoft Sensor значительно упростит работу специалистов, ответственных за аналитику, прогнозирование, оптимизацию нагрузки и производительности систем банка. Решение станет надежным инструментом руководителей, ответственных за операционную деятельность и ведение бизнеса: с помощью Diasoft Sensor можно проанализировать качество работы департаментов и длительность выполнения операций, определить малоэффективных пользователей, проконтролировать и предупредить простои сотрудников, провести почасовой анализ активности банка, повысить вовлеченность каждого сотрудника. Все это способствует повышению стабильности и качества работы бизнес-систем, а в результате, – повышению скорости и качества обслуживания клиентов», – сказал Николай Ипполитов.

Продукт может быть интегрирован с существующими системами Service Desk, на его внедрение понадобится около двух недель. Бесплатная демо-версия, установленная специалистами «Диасофт», позволит протестировать продукт, оценить качество и результаты постоянного мониторинга бизнес-процессов в течение 30-ти дней.

В деловом завтраке приняли участие руководители центров компетенций по бизнес-процессам, департаментов эффективности и оптимизации бизнес-процессов, директора по развитию, руководители проектов и другие ответственные сотрудники банков, заинтересованные в применении эффективных методик и инструментов организационного развития, бизнес-инжиниринга и управления. Профессионалы вели обстоятельный разговор о том, как объективная информация о бизнес-процессах может повлиять на повышение операционной эффективности и результативности работы банка, как выстроить систему KPI бизнес-процессов, чтобы выйти на новый уровень оптимизации банковской деятельности. Участники мероприятия ознакомились с системными решениями для оптимизации бизнес-процессов, опытом и рекомендациями их практического использования в крупнейших банках и отметили особую актуальность поднятой темы.