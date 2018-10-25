Check Point Software приобрела компанию Dome9 для усиления облачной безопасности

Check Point Software, поставщик решений кибербезопасности, объявила о приобретении Dome9, израильской организации со штаб-квартирой в Тель-Авиве. Сделка позволит усилить консолидированную архитектуру Infinity и решение Сheck Point Cloud Security для облачной защиты с помощью современных средств активного применения политик и функций безопасности для мультиоблачных сред.

С момента основания в 2011 г. компания Dome9 завоевала репутацию надежного партнера в сфере публичного облака. Ее решения обеспечивают необходимую надежность работы и нормативно-правовое соответствие. Заказчики используют платформу Dome9 для обеспечения безопасности мультиоблачных развертываний в средах Amazon AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. Компания предлагает широкий набор облачных функций, включая интуитивную визуализацию работы средств безопасности, автоматизацию управления и выполнения нормативных требований, специализированную защиту персональных данных, анализ трафика и событий в облаке. Эти инструменты повышают надежность облачных развертываний и облегчают контроль над ними.

Уровень использования облачных сервисов постоянно возрастает. Вместе с тем растет и сложность кибератак, направленных на похищение данных и ресурсов в облаке. Именно поэтому приобретение Dome9 позволит Check Point укрепить свои позиции в качестве международного лидера в сфере облачной безопасности. В результате этой сделки заказчики Check Point приобретут еще более мощные средства для отслеживания и контроля работы защитных систем в мультиоблачных средах посредством комплексной архитектуры Infinity.

«Сочетание Dome9 и Check Point CloudGuard — лучшее решение для безопасности облака в отрасли. Платформа Dome9 усилит архитектуру Check Point Infinity функциями управления облаком и активного применения политик. Эти улучшения в большей степени затронут линейку CloudGuard: наше универсальное защитное решение станет более дифференцированным, что особенно важно в условиях быстрого развития сферы кибербезопасности», — отметил Гил Швед (Gil Shwed), генеральный директор компании Check Point. — Корпоративные облачные среды все чаще становятся мишенью для атак пятого поколения, поэтому современные решения Check Point должны эффективно бороться с этой разновидностью угроз. Приобретение Dome9 позволит обеспечить заказчиков, которые хотят пользоваться преимуществами облака, надежной системой безопасности корпоративного уровня, охватывающей сети, конечные устройства, ЦОДы, облако и мобильные устройства».

Среди заказчиков Dome9 многие предприятия из списка Fortune 1000, международные системные интеграторы и поставщики управляемых услуг.

«После присоединения к Check Point уникальные технологии Dome9 станут неотъемлемой частью самого совершенного из существующих на рынке решений для кибербезопасности пятого поколения — Check Point Infinity, — отмечает Зохар Алон (Zohar Alon), сооснователь и генеральный директор Dome9. — Объединив усилия, мы сможем предложить заказчикам комплексную платформу, защищающую их облачные развертывания по мере их роста и развития».