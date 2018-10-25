Браузер Vivaldi обновился до версии 2.1

Vivaldi Technologies представила браузер Vivaldi версии 2.1. Vivaldi является браузером, который позволяет любому пользователю контролировать свою работу в сети. Браузер интересен тем, что уже содержит в себе множество инструментов, значительно повышающих удобство и эффективность работы в Интернете.

«Vivaldi не предлагает какой-то единственно верный путь повышения продуктивности. Вместо этого мы предлагаем множество инструментов, наилучшим образом отвечающих индивидуальным запросам пользователей. И это придаёт браузеру уникальную гибкость, - сказал директор Vivaldi, Йон фон Тэчнер.- После отличных отзывов на выход версии 2.0, мы спешим сделать Vivaldi ещё более эффективным для пользователей».

Используя «Быстрые команды», пользователь может не запоминать сотни и тысячи комбинаций быстрых клавиш. Достаточно начать вводить в соответствующем поле название планируемого действия, чтобы управлять любым компонентом браузера, в дополнение в поиску в сети, осуществляемому из этого же поля.

Окно Быстрых команд по умолчанию открывается с помощью F2, закрывается клавишей ESC, при этом также данное окно доступно через меню Инструменты. Быстрые команды повышают скорость работы пользователей и экономят время такими способами, как:

Просмотр списка открытых вкладок: Поиск и просмотр определённой вкладки может усложниться, если открыть много вкладок. Просмотр списка открытых вкладок через Быстрые команды очень прост. Навигация по этому списку осуществляется с помощью клавиш со стрелками или клавишей Tab.

Поиск вкладок с помощью ключевых слов: При множестве открытых вкладок прокрутка списка может оказаться не очень эффективной, вместо этого пользователь может осуществлять поиск среди открытых вкладок по ключевому слову.

Поиск в истории просмотра: Быстрые команды помогают осуществлять поиск ранее открывавшихся страниц. Это очень полезно, когда пользователь не помнит точный адрес или заголовок ранее просмотренной страницы.

Поиск команды: Быстрые команды дают пользователю полную функциональность главного меню приложения. Можно одновременно искать и выполнять различные действия, используя интерфейс Быстрых команд. В процессе поиска действия будут отображаться результаты, доступные к выполнению кликом или с помощью быстрых клавиш. Один клик – и команда выполнена.

Более того, пользователи имеют доступ к полному списку быстрых клавиш и в любой момент могут напомнить их для себя.

Тонкая подстройка Быстрых команд в Настройках: С помощью простых настроек пользователи могут легко изменять категории, доступные для поиска в окне Быстрых команд. Например, можно отображать только историю посещённых страниц, отключая при этом поиск среди закладок.

Быстрый доступ к закладкам: Быстрые команды могут ускорить доступ к часто посещаемым веб-сайтам. Включив в настройках опцию «По короткому имени» можно обеспечить автоматическое открытие требуемой закладки просто при совпадении короткого имени, даже не используя клавишу Enter.

Теперь пользователи могут легко создавать новые заметки с помощью окна Быстрых команд. Заметки являются ещё одной уникальной встроенной функцией браузера Vivaldi.

Также при вводе текста в окне Быстрых команд содержимое соответствующих заметок также будет отображаться в результатах поиска. Это ещё один быстрый способ поиска нужных заметок.

Эти небольшие улучшения помогут значительно повысить эффективность ежедневной работы журналистов, научных работников и всех пользователей, кто оценил удобство заметок.

Vivaldi предлагает пользователям несколько удобных способов изменения масштаба страниц или интерфейса браузера, если текст или элементы окна кажутся слишком маленькими. В сегодняшнем обновлении появилась ещё одна удобная функция к этому набору.

Теперь пользователи могут ввести в окне Быстрых команд текст «масштаб интерфейса» или «масштаб страницы» и указать процентный параметр для увеличения или уменьшения масштаба. После нажатия клавиши Enter действие будет применено к странице или интерфейсу браузера. Это позволяет быстро менять масштаб, не теряя времени на открытие настроек или на пошаговое изменение с помощью слайдера.

Сегодняшнее обновление также включает поддержку бесплатного открытого видеокодека AV1. Данный кодек активно используется для потокового видео и включение его поддержки в браузер позволяет пользователям избежать проблем с использованием закрытых проприетарных кодеков.