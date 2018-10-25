«Аскон» представила новые приложения для системы «Лоцман:PLM»

«Аскон» выпустила новые приложения для системы управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM» – веб-клиент и интеграционная шина предприятия. Приложения призваны сделать работу в системе еще более удобной и эффективной.

«Лоцман:PLM Веб-клиент» позволяет пользователям мгновенно получать защищенный доступ к электронным описаниям изделий и технической документации из любой точки мира и с любого устройства: рабочего ПК, ноутбука, планшета или смартфона. Используя интернет-браузер, специалист может просматривать информацию о структуре, технологии изготовления/ремонта/монтажа изделия, а также техническую документацию в базе данных «Лоцман:PLM».

Инженер получает возможность сохранять документы на устройство (в том числе наборы файлов трехмерных моделей с сохранением относительных путей файлов компонентов). При этом интерфейс системы может быть настроен индивидуально в зависимости от роли пользователя.

«В последние годы мы видим все возрастающий интерес к веб-технологиям и мобильности. Отчасти этому способствует появление широкого спектра мобильных устройств и их проникновение во все сферы, включая инженерию и производство. Это подтолкнуло нас к созданию нового веб-приложения «Лоцман:PLM». С помощью Веб-клиента оперативный доступ к информации в системе получают как руководители предприятий и подразделений, так и сотрудники производственных, сервисных и маркетинговых служб. Например, приложение могут использовать рабочие и мастера цехов, специалисты выездных ремонтных бригад, или обслуживающий персонал на месте эксплуатации изделия. Таким образом, приложение позволяет сделать работу с информацией об изделиях гораздо более гибкой, оперативной и удобной. Вопросы информационной безопасности также учитывались при создании решения: информация передается по зашифрованным каналам, а доступ предоставляется для выделенных учетных записей с ограниченными полномочиями», — отметил Иван Трохалин, руководитель дивизиона PLM компании «Аскон».

Приложение «Лоцман:PLM Интеграционная шина предприятия» является универсальным механизмом для обмена данными между инсталляциями Лоцман:PLM в распределенных структурах, а также между «Лоцман:PLM» и смежными системами классов ERP, MES, CRM и др.

Приложение представляет собой гибко настраиваемую и расширяемую платформу, на базе которой специалисты могут решать уникальные для каждого предприятия задачи. Так, Интеграционная шина позволяет выполнять разные стадии сквозного бизнес-процесса в территориально распределенных подразделениях, использующих собственные экземпляры «Лоцман:PLM». Приложение также обеспечивает управление нормативно-справочной информацией (включая синхронизацию справочников и классификаторов, входящих в состав различных информационных систем) и миграцию данных из унаследованных систем.

Решение «Лоцман:PLM» помогает управлять инженерными данными и процессами в предприятии, обеспечивает коллективную работу специалистов и быстрый поиск необходимой информации. Как следствие, предприятие может оптимизировать рабочие процедуры и уделять больше внимания разработке и созданию продуктов.