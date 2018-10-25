Альфа-Банк предложил малому бизнесу электронные гарантии для участия в госзакупках

Альфа-Банк предложил участникам государственных закупок, организованных в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, электронную банковскую гарантию.

Компании и индивидуальные предприниматели могут оформить гарантию онлайн, заполнив заявку на сайте банка. Посещение офиса и открытие расчетного счета не требуется.

Размер электронной банковской гарантии – от 0,5 млн руб. до 30 млн руб., без залога и поручительства. В течение двух дней после подачи заявки клиент получает от банка предложение о выдаче гарантии.

Альфа-Банк выдает гарантии в пользу всех государственных органов и компаний с государственным участием.

Для удобства участников госзакупок банк предоставляет банковскую гарантию по форме заказчика торгов, что существенно ускоряет подачу заявки на участие в тендере (клиенту не приходится согласовывать форму документа с заказчиком).

Гарантия подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) банка, это оригинал документа, который принимается для участия во всех конкурсах и тендерах, организованных госорганами и госкомпаниями. Также экземпляр гарантии на бумажном бланке банк направляет клиенту заказным письмом.

«Компании малого и среднего бизнеса все больше интересуются участием в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Гарантия от надежного банка – необходимое условие для участия в тендерах госзаказчиков. Наша задача – предоставить малому и среднему бизнесу удобный, доступный, гибкий финансовый инструмент, который позволит клиентам активнее участвовать в тендерах, выполнять госзаказы и получать стабильный доход», – сказал член правления Альфа-Банка Денис Осин.