3М объявила о финансовых результатах III квартала 2018 года

3M сообщила о росте чистой прибыли в расчете на акцию по итогам третьего квартала 2018 года на 10,7%. Продажи составили $8,2 млрд, что на 0,2% меньше показателей третьего квартала 2017 г. Продажи в местных валютах выросли на 1,3%.

Чистая прибыль составила $2,58 в расчете на акцию против $2,33 в 2017 г. Показатель вырос на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. $1,9 млрд возвращены акционерам через выплаты дивидендов и валовый выкуп акций.

«В третьем квартале 3М продемонстрировала двузначное увеличение оборота денежных средств, рост прибыли на акцию, а также высокую прибыль, несмотря на замедление интенсивности развития – сказал Майк Роман, главный исполнительный директор компании 3M. – В отчетный период мы продолжили направлять капитал на инвестиции в будущее компании, также возвращая вложенные средства акционерам. За 9 месяцев этого года нашей глобальной команде удалось продемонстрировать органический рост более чем на 3%, и мы готовы завершить 2018 год с солидным результатом. Двигаясь вперед и продолжая трансформировать нашу компанию, мы по-прежнему сосредоточены на инновациях для наших клиентов и дальнейшем стимулировании роста».

Изменения общего объёма продаж 3М по бизнес-группам: Безопасность и графика — рост на 7,0%; Промышленность — на прежнем уровне; снижение продаж в Здравоохранении на 2,8%; Потребительских товарах — на 3,4%; Электронике и энергетике — на 4,8%. В местных валютах рост продаж был отмечен по направлениям: Электроника и энергетика (2,3%), Промышленность (2,2%) и Безопасность и графика (2,2%). Сокращение продаж в местных валютах произошло в бизнес-группах Здравоохранение (1,1%) и Потребительские товары (2%).

При территориальном анализе рынков можно сделать вывод о росте общего объема продаж на 1,6% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 1,3% в США. При этом продажи сократились на 3,9% в регионе Европа, Ближний Восток и Африка и на 5,5% в Латинской Америке и Канаде. При расчете в национальных валютах рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 3,2%, в Латинской Америке и Канаде — 2,1%, в США — 0,5%; аналогичный показатель в регионе Европа, Ближний Восток и Африка снизился на 0,9%.

Операционный оборот денежных средств компании составил $2,1 млрд, чему способствовал перевод 114% чистой прибыли в свободный денежный поток, как это указано в части «Дополнительная финансовая информация, не относящаяся к измерению чистой прибыли» (Supplemental Financial Information Non-GAAP Measures).

По итогам квартала 3М выплатила своим акционерам $794 млн в качестве дивидендов в денежной форме и выкупила собственных акций на сумму $1,1 млрд.

Компания обновила прогноз на 2018 год по показателю «чистая прибыль», ожидая что он окажется в диапазоне между $8,78 и $8,93 в расчете на одну акцию. Ранее прогноз был от $9,08 до $9,38. Если исключить воздействие продажи активов телекоммуникационного бизнеса, последствия юридического урегулирования и выплат по Закону о занятости и сокращении налогов (TCJA) в первом квартале, 3M ожидает, что прибыль за весь 2018 год составит от $9,90 до $10,00 за акцию, в то время как до корректировки прогноза ожидалась прибыль от $10,20 до $10,45.

3М также обновила прогноз, согласно которому рост продаж в местных валютах в годовом выражении составит 3% вместо предполагаемых ранее 3-4%, а преобразование свободных денежных средств будет находиться в диапазоне 90-95% (согласно предыдущему прогнозу — 90-100%), как это указано в части «Дополнительная финансовая информация, не относящаяся к измерению чистой прибыли» (Supplemental Financial Information Non-GAAP Measures).

Электроника и энергетика: объем продаж составил $1,4 млрд, что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель продаж в местных валютах увеличился на 2,3%, колебания курсов валют снизили итоговый объем на 1,0%, а приобретение других компаний без учета реализации активов привело к снижению продаж на 6,1%.

Рост объема продаж решений для энергетики составил 6%, решений для электроники — 1%. Рост продаж наблюдался в США, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке/Канаде; продажи снизились в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. Операционная прибыль составила $457 млн, что на 6,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная маржа во втором квартале 2018 года — 31,7%.